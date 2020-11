DE ROOKIE A FAVORI… LA FOLLE ANNÉE DE MARVIN KLEIN

Profil atypique en sport automobile, Marvin Klein n’a pas écumé les pistes de karting pour faire éclore son talent. Il a effectivement directement commencé à piloter en monoplace sur les F4 de la FFSA Academy.

Très tôt conseillé par David Zollinger le fondateur de Driver Koncept, Marvin a ensuite évolué en Caterham avec deux victoires, avant de courir en Porsche Carrera Cup, discipline où son potentiel s’est pleinement révélé.

Désormais considéré comme un des espoirs tricolores à suivre, le jeune Klein est en train de bâtir une solide carrière nationale et internationale en GT.

Quelques semaines après s’être classé brillamment vice-Champion Rookie de la redoutable car toujours très disputée, Porsche Supercup 2020, le jeune espoir Français Marvin Klein, a ensuite clôturé sa campagne 2020 en Porsche Carrera Cup France, comme un prétendant régulier à la victoire et au titre.

Retour sur l’évolution fulgurante du jeune pilote du Team Martinet by Alméras, récompensée par 1 victoire et 5 podiums au cœur d’une saison aussi riche qu’intense.

Marvin, vous êtes monté en puissance tout au long de cette année, avec en point d’orgue un succès à Spa-Francorchamps face aux meilleurs pilotes de Porsche Carrera Cup.

« En effet, le calendrier spécifique à cette saison 2020 a vu plusieurs des meilleurs pilotes de la Porsche Supercup s’engager en Porsche Cup France. J’ai ainsi pu poursuivre l’apprentissage de cet été au plus haut niveau, et me battre pour le titre tout en décrochant la plus haute marche du podium sur le mythique tracé de Spa. C’était juste incroyable de réaliser la pole face à ces gars-là, et de gagner la bataille en course. Ils ne m’ont vraiment pas rendu la tâche facile, mais j’ai joué de l’expérience acquise ces derniers mois pour parfaitement gérer ma course, et cette victoire reste pour moi la plus belle vitrine du travail réalisé cette année.»

Justement, comment expliquez-vous ce développement gagnant ?

« J’aime bien ce terme ‘développement’ car c’est vraiment de cela qu’il s’agit ! La Porsche Cup est une discipline très atypique qui demande beaucoup de temps en piste pour devenir performant, mais aussi beaucoup de préparation en amont. Pour cela, j’ai eu la chance d’être encadré cette année par Jérôme Patouillard (Win Win Performance), qui était la parfaite valeur ajoutée au management de David Zollinger (Driving Koncept), toujours indispensable à mon équilibre sportif. Ils m’ont vraiment permis d’arriver mieux préparé sur les circuits, moralement et physiquement, et de me concentrer sur l’essentiel. Très vite, je savais sur quel facteur je devais travailler, comme la chauffe et la gestion des pneumatiques par exemple. C’est là que le staff du Team Martinet by Alméras prend le relais, avec un savoir-faire inégalable. On a souvent travaillé tard les soirs de course pour tout analyser, et progresser jusqu’à se battre pour le titre lors des ultimes rendez-vous.»

Aujourd’hui, quels objectifs vous donnez-vous pour la ou les saison(s) à venir ?

« Cette fois, je me sens vraiment prêt à me battre pour un titre, peu importe la discipline, peu importe la voiture. Bien sûr, le contexte actuel va tous nous demander beaucoup de patience cet hiver avant de pouvoir planifier une nouvelle saison plus concrètement, mais j’espère pouvoir prendre ma revanche en Porsche Cup. J’ai clairement le sentiment qu’on a encore de belles choses à écrire dans cette série si compétitive… Pour cela, on a encore des heures de débriefing vidéo devant nous au programme, et toujours la préparation physique pour rester prêt à reprendre la piste, car une chose est sûre, maintenant que j’ai gagné des courses, je veux gagner un titre !»

Comme on le constate, Marvin est encore un pilote formé par Driving Koncept, la société de coaching qu’animent depuis de nombreuses années, David Zollinger et son bras droit, Antoine ‘Tonio’ Weil !

UN BEL AVENIR EN PERSPECTIVE

Fort d’un réel talent qui se confirme course après course, Marvin est bien parti pour réussir une belle carrière en compétition automobile, d’autant que des partenaires solides et indispensables, l’accompagnent, à commencer par la structure Driving Koncept de David Zollinger.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Alexis GOURRE