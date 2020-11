LE PLAISIR ABSOLU : LES PHOTOS D’ALAIN ROSSIGNOL, HOMME DU DÉSERT, SONT ENFIN EN VENTE!

Alain est un photographe de génie, il suit beaucoup les rallyes raids, c’est là que je l’ai connu, mais son grand trip c’est le désert lui-même.

Je sais, des albums de photos de déserts ça existe, mais c’est souvent répétitif et décevant, là il s’agit de photos d’exception que vous pouvez faire encadrer, accrocher à votre mur ou poser à côté de l’ordinateur.

Bref des photos avec lesquelles vous vivez tous les jour, et par les temps radieux que nous font vivre le virus et les médecins qui n’ont pas de solutions, voir le désert chaque jour, sous plusieurs angles, c’est une vraie joie de vivre.

Car il fait peur le désert, il peut en effet être redoutable pour le voyageur, mais c’en est de même avec la mer, les ouragans, les tsunami etc…

Mais quand il est amical le désert, qu’il accepte de se dévoiler c’est un pied immense partout car il change tout le temps de couleur et d’aspect.

Alain Rossignol a un rapport incroyable avec le désert, moi c’est Saint Ex qui m’a donné envie d’y aller et ces photos sont un peu du Saint Ex mais en images.

Ce que vous propose Alain c’est ça, le grand voyage intérieur dans un monde fascinant.

Cela fait des années que je dis à Alain de ne pas réserver la vente de ses clichés aux propriétaires des voitures, camions ou motos qui passent devant son objectif, il se décide enfin.

Il a trié cinquante trois de ses meilleurs clichés et vous pouvez vous les procurer, à vous ensuite de les faire encadrer, il y a des tas d’artisans qui font ça superbement, pas très cher et leurs boutiques vont rouvrir après ces mois de taule médicale.

Il y a plusieurs formats et plusieurs qualités de tirage mais honnêtement, pour fréquenter les galeries photos et sortir en courant quand on m’annonce les prix, je peux vous dire que c’est peanuts.

Les formats sont 20X30, 30X45, 40X60, autrement dit ces photos s’adaptent à tous les endroits où vous avez envie de les mettre, même si vous avez un grand appartement.

Pour les tirages « fine art » il faut ajouter 18 euro mais le prix du port reste le même.

Une très belle 40X60 va vous coûter moins de 50 balles ! (Voir les tarifs en fin de papier)

Alain a même eu l’idée d’un calendrier (photo ci-dessus) qui existe en format A3, A2, A5, que vous faites faire sur mesure puisque vous choisirez les 12 photos correspondant à chaque mois de l’année.

Ensuite, quand le mois est fini, rien ne vous empêche de découper la photo et de la mettre ailleurs en déco !

Il coûte à partir de 50 euro port compris en format A3 et si vous désirez l’offrir, on vous propose un emballage cadeau à six euro !

Le contact, les infos, la liste des prix et les commandes se font sur rarebird741@gmail.com

Et maintenant, à l’instar du groupe Téléphone, rêvez d’un autre monde, lisez Terre des Hommes de Saint Ex, (titre anglais beaucoup plus fort « Wind Sand and stars ») j’avais envie de titrer mon papier comme ça mais les héritiers de Saint Ex ont de très bons avocats.

Ne gâchez pas votre plaisir, n’attendez pas Noël que les autorités nous lâcheront au comte gouttes, offrez vous ça maintenant, puis vous recommencerez, vos amis vont être jaloux passez leur les coordonnées, bref ce monde inconnu vous ouvre ses portes, profitez en à loisir, c’est des mystères du désert, on n’a jamais envie que ça s’arrête…

Pourquoi ? Parce que les décors sculptés par la nature sont parfaits.

Allez maintenant ça va être un très grand moment, parce que la totalité des 53 photos disponibles se trouve sur le lien suivant : https://www.facebook.com/alain.rossignol.148

Jean Louis BERNARDELLI

Photos Alain Rossignol

La compilation des photos proposées par Alain Rossignol, pour les voir en grand cliquez sur le lien facebook ci-dessus.

Un désert vit tout le temps…

Rappel : les tarifs port compris

Tarifs Premium

20×30 29 Euros

30×45 32 Euros

40X60 36 Euros

Tarifs Fine Art

20X30 33 Euros

30×45 40 Euros

40X60 49 Euros

Contacts, renseignements commandes sur rarebird741@gmail.com