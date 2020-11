INTERCLASSICS BRUSSELS 2021 RENDRA UN HOMMAGE SPÉCIAL A JACKY ICKX

Ce qui aurait dû être la 6ème édition du traditionnel salon annuel des voitures de collection au Palais du Heysel à Bruxelles, initialement programmé les 20-21-22 novembre dernier et qui, coronavirus oblige, a été annulé est on vient de l’apprendre, reporté au 19-20-21 novembre 2021, comme l’annonce l’organisateur.

Cet événement qui devait rendre un hommage à l’icône Belge et Internationale du sport automobile, Jacky ICKX qui a fêté ses 75 ans le 1er janvier dernier, est finalement reporté alors que celui qui se défini comme un dinosaure en voie d’extinction approchera à cette date les 77 ans.

En effet les INTERCLASSICS BRUSSELS 2021 resteront placées sous le signe et en hommage à cette grande icône Belge et Mondiale de la compétition automobile

Pour ce faire les organisateurs du salon pourront compter sur un nombre non négligeable d’une quinzaine des voitures pilotées par Jacky ICKX tout au long de sa carrière grâce au soutien et à l’aide du Musée PORSCHE de Stuttgart, PORSCHE Belgium, le CLUB JACKY ICKX (IMR) et de quelques collectionneurs privés qui ont le plaisir de posséder en leurs propriétés quelques précieux exemplaires pilotés à l’époque par ce grand Champion dont la GT40 du Mans, des F1 et la voiture de ses débuts, une BMW 700.

Cet hommage retracera partiellement la carrière d’un des tout derniers ‘’gentlemen Drivers’’ dont la popularité ne s’est jamais estompée.

Faut-il encore rappeler ses six victoires aux 24 Heures du Mans, ses 8 GP, ses 25 podiums et deux titres de vice-Champion en F1, ses 58 victoires en sport-protos en endurance avec deux titres de Champion du Monde, 5 victoires en CANAM, son succés au Paris-Dakar, plus d’autres victoires en Tourisme pour se faire une idée de sa polyvalence

Comme vrai ‘’Racer’’ et dont ce salon fera soyons en certain rejaillir quantité de souvenirs et d’émotions.

Le 2ème thème du salon sera consacré à la marque ELVA qui fêtera ses 65 ans ainsi que la naissance de Mc Laren.

Outre les 400 exposants présents et qui proposeront quelques 1.000 voitures de collection au total une vente aux enchères de NOBLE AUCTION aura également lieu dans le cadre de cette exposition exceptionnelle au Palais 5 du Heysel et qui une fois de plus accueillera de nombreux amateurs de belles voitures anciennes ainsi qu’en ‘vedette’ Jacky ICKX… en espérant que la pandémie du COVID-19, d’ici là ne soit plus qu’un mauvais souvenir

Les organisateurs signalent par ailleurs que les tickets déjà mis en vente pour l’édition 2020 pourront être reportés à l’édition 2021.

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency