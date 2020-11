VICTOIRE DU MACANAIS CHARLES LEONG AU GRAND PRIX DE MACAO 2020… MAIS EN F4 CETTE ANNÉE!

Le traditionnel Grand Prix automobile International de Macao qui se dispute chaque fin de saison sur le circuit de Guia, avec des monoplaces de F3, s’est déroulé cette année avec des monoplaces de la série F4.

Et exclusivement avec des pilotes locaux et asiatiques, la pandémie du Coronavirus COVID-19, interdisant l’entrée et la venue des pilotes Européens et autres étrangers de la région asiatique !

Le plateau était par conséquent fort maigrichon et des plus modestes pour cette épreuve jusqu’alors de renommée mondiale avec seulement 17 voitures en compétition et qui compte à son prestigieux palmarès des noms illustres (Ayrton Senna-Michael et Ralf Schumacher-Ricardo Patrese-David Coulthard-Takuma Sato…) et coté pilotes venus de France (Soheil Ayari en 1997-Tristan Gommendy en 2002-Nicolas Lapierre en 2003 et Alexandre Premat en 2004)

Ces dernières années la victoire dans ce GP de Macao est revenue dans l’ordre à Alex Lynn en 2013, Félix Rosenqvist en 2014 et 2015, Antonio Félix da Costa en 2016 mais déjà victorieux en 2012, à Dan Ticktum en 2017 et 2018 et au Hollandais Richard Verschoor en 2019 au volant d’une Dallara-Mecachrome.

Ce dimanche 22 novembre 2020, c’est donc le ‘ local’ de Macao, Charles Leong, déjà lauréat samedi de la manche qualificative qui récidive et triomphe avec sa F4, l’emportant devant Andy Chang, qu’il précède d’un souffle, franchissant le damier avec… 0″513 seulement !

Le podium étant complété par Sicheng Li mais qui termine loin, à 23″739. Top 5 pour Junjie Lu et Stephen Hong.

Leong devient le second pilote originaire de l’Ile de Macao situé face à la ville de Zhuhai en Chine et qui se trouve au sud de Hong Kong, après André Couto, vainqueur, lui, de l’édition 2000.

John ROWBERG

Photos: MACAO GP et TEAMS

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE MACAO 2020 EN F4

1 – Charles Leong – Smart Life, les 12 tours en 36’38″984

2 – Andy Chang – Chengdu, à 0″513

3 – Sicheng Li – Leo Geeke, à 23″739

4 – Junjie Lu – Asia Racing Team, à 40″657

5 – Stephen Hong – Asia Racing Team, à 42″509

6 – Kang Ling – BlackArts, à 42″740

7 – Zijian He – Smart Life, à 52″153

8 – Zong Yi Shang – Sunmax, à 56″021

9 – Yuanjie Zhu – BlackArts, à 1’22″524

10 – Neric Wei – Grid, à 1’24″179

11 – Jing Zefeng – Sunmax, à 1’25″510

12 – Weifu Huang – Leo Geeke, à 1 tour

13 – Zheng Hui Henmax, à 1 tour

14 – Yucheng Zeng – Champ, à 1 tour

15 – Ying Fu Hon – Henmax, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Andy Chang, en 2’29″530

ABANDONS

1° tour : Yang Liu

1° tour : Yu Songtao