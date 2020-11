SUCCÈS POUR LES PANIS, OLIVIER ET AURÉLIEN, AU PAUL RICARD DANS LA 1ére COURSE GT4

Les amateurs de suspense ne pouvaient pas rêver d’un plus beau scénario !

Disputée en nocturne, l’avant-dernière course du Championnat de France FFSA GT sur le petit tracé – 3,8 km – du circuit Paul Ricard, a été riche en événements et en rebondissements divers.

Première victoire au général d’une Toyota grâce aux Panis père et fils, Olivier reprenant du service, et épaulant son fils, Aurélien, avec lequel il avait brillé et gagné au Stade de France, en Trophée Andros !

A RETENIR…

Grâce à une deuxième victoire en Pro-Am, la paire Wallgren et Beltoise préserve ses chances au championnat, avant l’ultime manche ce dimanche.

Trois équipages en 15 points après une course très animée en Silver Cup

Gazeau et Cazalbon s’emparent des rênes de la Am Cup

LE FILM DE LA COURSE…

Dès le départ, un incident impliquant Théo Nouet mettait un terme prématuré à la course de l’Aston Martin Vantage ‘007’, cinquième sur la grille de départ. Le choc avec le mur était violent et la voiture de sécurité rentrait en piste.

Dès la relance, la Toyota GR Supra GT4 la N°30 d’Aurélien Panis confirmait sa pole position en creusant rapidement l’écart. Après le changement de pilote, c’est Olivier Panis qui finissait merveilleusement le travail pour offrir au Toyota Gazoo Racing France by CMR, sa toute première victoire de la saison.

Si la première place n’a jamais fait l’objet du moindre suspense, on ne peut pas en dire autant des luttes dans le peloton et, en particulier, pour les candidats aux titres.

Après un duel très musclé valant une pénalité à la BMW M4 GT4 de L’Espace Bienvenue pilotée par Ricardo van der Ende et Benjamin Lessennes, Edouard Cauhaupé et Fabien Lavergne, pensaient reprendre la tête du Championnat en Silver Cup.

Hélas pour l’équipage de l’écurie CD Sport, un contact avec l’Alpine Mirage Racing de Vincent Beltoise en décidait autrement, la Mercedes-AMG N°2 de CD Sport devant se garer sur le côté à deux tours de l’arrivée avec une suspension endommagée.

Dès lors, naturellement la course à la couronne est relancée !

Deuxièmes de cette course, le duo Robert Consani et Benjamin Lariche avec leur Alpine A110 GT4 N°8 de chez Speed Car remonte au classement provisoire et revient à 15 points du tandem, van der Ende-Lessennes, toujours leaders, mais avec seulement sept points d’avance sur Cauhaupé-Lavergne.

Trois équipages sont donc en lice pour tenter de décrocher le titre et le suspense est garanti…

Saluons aussi la magnifique performance d’Andréa Benezet et Paul Evrard, pour la première fois sur le podium en Silver Cup – et sixièmes du général – avec l’Alpine N°60 de l’équipe CMR.

En Pro-Am aussi la course fut riche en rebondissements. Alors qu’ils filaient vers une troisième couronne consécutive en Pro-Am, Fabien Michal et Grégory Guilvert étaient trahis par l’ABS de leur Audi R8 LMS. Pour la première fois cette année, le duo du Saintéloc Racing termine hors des points !

En s’imposant après avoir résisté jusqu’au bout à Nicolas Prost et Christopher Campbell et leur Alpine A110 GT4 N°36 de CMR, Rodolphe Wallgren et Vincent Beltoise ont non seulement pris la seconde place du Championnat, mais ils sont aussi les derniers rivaux de Guilvert-Michal pour le titre.

Et si l’équipage de l’Alpine Mirage Racing N°222 créait une énorme surprise ce dimanche ?

Derrière les deux Alpine de Wallgren-Beltoise et Campbell-Prost, Nicolas Gomar et Mike Parisy ont placé leur Aston Martin Vantage au troisième rang de la catégorie. Les espoirs de titre se sont malheureusement envolés pour les fers de lance d’AGS Events, mais la lutte pour la place de vice-champion au Championnat GT4 2020, reste très ouverte.

De retournement de situation, il en fut aussi question en Am Cup, le leadership au Championnat ayant même changé de mains.

Impliqués dans un contact en début de course, Pascal Huteau et Christophe Hamon ont vu leur Audi R8 LMS N°5 immobilisée un long moment dans son stand pour les réparations.

Si le Team Fullmotorsport parvenait à relancer la voiture, l’équipage n’était cependant pas classé, accusant trop de tours de retard.

Comme on peut aisément l’imaginer, leurs principaux rivaux pour le titre n’en demandaient pas tant !

Wilfried Cazalbon et César Gazeau remportaient leur quatrième succès de la saison en Am Cup, prenant ainsi les rênes du championnat avec sept points d’avance sur les pilotes de l’Audi.

En terminant au deuxième rang, Sylvain Caroff et Erwan Bastard pointent à quinze longueurs sur la Ginetta G55 N°72 de l’équipe ANS Motorsport.

Bref, tout reste à faire et les amateurs de suspense ne s’en plaindront pas !

La troisième marche du podium du jour est revenue à Christophe Carrière et Didier Dumaine avec une autre Aston Martin Vantage AMR GT4 d’AGS Events, la N°161

La toute dernière course du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit Paul Ricard aura lieu ce dimanche à 14h50. Et elle s’annonce plus passionnante que jamais

François LEROUX

Photos : SRO – TEAMS