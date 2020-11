LE PILOTE DE MOTOGP, FRANCO MORBIDELLI AU DÉPART DU RALLYE DE MONZA EN …. MONDIAL WRC !!!

Victorieux de deux Grands Prix en catégorie reine celle du MotoGP cette saison au guidon de sa Yamaha Petronas, le pilote Italien Franco Morbidelli va débuter en Championnat du monde des rallyes WRC, à l’occasion du fameux Rallye de Monza, intégré exceptionnellement et en raison de la pandémie du Coronavirus COVID-19, en cette fin d’année, au calendrier mondial WRC, dont ce sera la dernière épreuve 2020.

Franco Morbidelli, retrouvera au Rallye de Monza (3-6 décembre) son mentor, l’autre grand pilote moto, son compatriote Valentino Rossi, un habitué, lui, de cette compétition, où il roule fréquemment chaque fin de saison.

Le ’Dottore’ est effectivement un habitué, puisqu’il a déjà remporté, ce qui avant de devenir cette année une épreuve du WRC, se nommait ‘ Monza Rally Show’ , compétition qu’il a donc gagné à sept reprises.

Cette course, reconnaissons-le, s’apparentant plus à un grand show, clôturant annuellement les divers Championnats et rassemblant pour le ‘ fun’ des pilotes de multiples disciplines des sports mécaniques, ne ressemblant nullement à un véritable rallye traditionnel et encore moins à une manche de niveau mondiale, se bornant à n’être qu’un genre de gymkhana qui se déroule et sur le tracé de l’autodrome de Monza, théâtre chaque début septembre du Grand Prix d’Italie de F1 et dans le Parco Reale.

Morbidelli, le partenaire du Français Fabio Quartararo au sein de l’équipe Petronas-Yamaha, qui a remporté cette année deux GP , va donc côtoyer les Champions du WRC, dont les deux pilotes de l’équipe Toyota le Français Sébastien Ogier et le Britannique Elfyn Evans, qui vont se disputer le titre 2020, à l’occasion de cette dernière manche du WRC.

Terminons en indiquant que Morbidelli sera au volant d’une Hyundai i20 R5, naturellement bien moins puissante et performantes que les grosses WRC.

Mais pour lui, l’unique but sera commevpour Rossi, essentiellement de prendre du plaisir…et de fréquenter à domicile, ses fans!

Gianpietrio CERVONIA

Photos : MOTOGP