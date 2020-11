MOTOGP 2020 A PORTIMAO: LA POLE D’OLIVEIRA, CHEZ LUI!

Une journée incroyable.

D’abord cette pole, la première d’Oliveira, et en plus chez lui au Portugal !

Comme quoi l’adrénaline reste le meilleur truc qui soit en MotoGP !

Cela dit il avait bien marché durant tout le week end, on pouvait sentir venir le coup mais là c’est tout bonnement exceptionnel !

Reste à gagner le GP, mais c’est fait Oliveira est un héros « as casas ».

Autre coup formidable, Morbidelli est deux alors qu’il se bat pour le titre de « vice roi », là aussi très fort, il est le mieux placé, quatre points devant Rins (qui s’est refait mal à l’épaule en essais et qui rate sa journée) et quinze points devant Vinales.

Quartararo aura décidément eu une fin de saison quasi humiliante…

Mais il est cinq en pole, deuxième ligne, on peut encore croire au rêve d’une quatrième victoire…

Un beau jour aussi pour Crutchlow, dont c’est le dernier GP comme pilote titulaire en 2021 il sera testeur chez Yamaha et fera quelques wild cards mais c’est quand même une fin de carrière, son envie de cadeau est un top six et est quatre de cette pole, c’est bien parti.

Zarco part sept, devant Vinales, son espoir de podium est un peu à l’eau mais en MotoGP tout est possible !

Pol Espargaro part neuf, son obsession de victoire cette année est mal partie…

Voilà, en théorie Morbidelli sera vice champion du monde et meilleur pilote Yamaha, pas étonnant que Fabio Quartararo demande le retour au modèle de 2019, c’st celui sur lequel roule Morbidelli.

Là il y a une question d’adrénaline, Morbidelli a tellement souffert en début d’année que quand Quartararo a commencé à avoir des signes de faiblesse, Morbidelli s’est senti dopé !

Qui aurait mis un sou en début d’année sur un Mir champion et un Morbidelli vice champion ?

Ce championnat aura été démentiel de bout en bout.

En Moto2, ce que je retiendrai d’abord est un miracle !

J’ai dit que ce circuit magnifique est vallonné, Canet est tombé juste derrière une crête, il e relève au milieu du circuit alors que les pilotes le voient à peine et en plus roue avant levée, donc pas de changement d’axe possible.

Canet a été magnifique, évitant façon torero sept ou huit motos, parvenant au gravier indemne !

C’est clair on a frôlé l’accident vital…

Bon, le titre n’est pas encore décroché mais Bastianini a quatorze points d’avance sur Lowes, qui est rentré au stand avant la fin, poignet très douloureux depuis dimanche dernier, on se demande comme il va pouvoir faire tout un GP !

La pole a été arrachée au dernier moment par Remy Gardner, le fils de Wayne, ce qui influe peu sur ce championnat, Marini qui a dix huit points de retard de Bastianini est deuxième temps.

Et Bastianini fait savoir qu’il ne veut pas louper son titre 2020, il partira quatre devant Lowes.

En Moto3, où le titre n’est pas encore joué non plus, Arbolino, qui était trois au général à 11 points d’Arenas, rate totalement sa qualif et part 27, il a cru dans le dernier tour rapide que la session était finie !

Cela dit en Moto3, si on est bagarre serrée devant tout est possible !

Reste les deux premiers au général, Arenas neuf points devant Ogura.

Ogura est cinq et Arenas est six, là encore sauf pépin important le tour est joué.

Mais pas du tout justement, si le MotoGP marchait à la boule de cristal ça se saurait.

Qui plus est si le destin est joueur, on peut encore avoir de très grosses surprises, Arenas par exemple est allé souvent au tais en course, là c’est totalement interdit…

La pole est pour Fernandez, c’est la sixième mais au général il est six, il faudra améliorer en course jeune homme…

Bref GP demain aussi prometteur que l’aura été toute la saison.

Et tant mieux

Tous les résultats de toutes les cylindrées

https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics/2020/VAL/Moto3/RAC/World+Standing

Jean Louis Bernardelli