LE SÉBASTIEN LOEB RACING ET LOEB DE RETOUR SUR LE TROPHÉE e-ANDROS 2020-2021

L’équipe du nonuple Champion du monde des rallyes WRC, le Sébastien Loeb Racing alignera deux voitures et six pilotes pour cette nouvelle saison sur la glace de l’e-Trophée Andros qu’organise depuis trois décennies Max Mamers.

Sébastien Loeb s’alignera sur deux des six manches, dont la prelmére au Pas de la Case en Andorre (18 et 19 décembre et la derniére à Val Thorens, à une date à confirmer.

En effet, Loeb ne pourra participer aux autres épreuves programmées en janvier car à cette période, Sébastien sera engagé du 3 au 15 janvier, avec l’écurie BRX Prodrive, sur le rallye Dakar qui se déroulera en Arabie Saoudite pour la seconde année consécutive !

Le Sébastien Loeb Racing alignera sur l’e-Trophée Andros 2020-2021, deux voitures au volant desquelles se relaieront six pilotes :

Sébastien Loeb, Quentin Giordano et Louis Gervoson en Elite Pro et Margot Lafitte, Jeremy Sarhy et César Gazeau en Elite.

« Il y a une belle équipe alignée au départ cette saison. Les performances de l’électrique sur la neige ont été au rendez-vous la saison passée et j’ai pris beaucoup de plaisir à piloter. Notre team a appris de ce nouveau programme alors on va essayer de continuer à progresser sur la glace avec ambition. Je serai là en Andorre juste avant de rejoindre des pistes plus sablonneuses.»

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAM