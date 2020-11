FRANCOSPEED : UN NOUVEL ÉVÉNEMENT A SPA EN 2021.

Organisateur depuis quinze ans entre autres des 6 Heures MOTO, des BIKERS CLASSICS, des 4 Heures de SPA CLASSIC, des BIKERS DAYS, du SPA Rallye et du SOUTH BELGIAN Rally, la société DG SPORT basée en périphérie Verviétoise, à 20 Km du circuit de SPA-FRANCORCHAMPS, mettra sur pied en 2021, le week-end du 24 au 26 septembre 2021, les FRANCO-SPEED !

Il s’agira d’une toute nouvelle épreuve regroupant autos et motos.

Jamais à court d’idées, la société DG SPORT dirigée par la famille JUPSIN et qui s’occupe également de la préparation de voitures de rallye et circuit, avait en effet dans ses cartons le projet d’organiser un évènement mixte regroupant à la fois autos et motos.

Ce ne sera d’ailleurs pas une première expérience puisque déjà le SPA ITALIA orchestré par DG SPORT propose des activités sur la piste du Circuit de Spa-Francorchamps pour les amateurs des deux et quatre roues motorisés..

En outre, ce tout nouvel évènement proposera également une attention particulière aux familles avec des animations en tout genre dans l’enceinte du circuit.

Concernant les quatre roues, le programme n’est pour l’heure pas encore finalisé vu les contacts en cours avec plusieurs promoteurs de séries et que la volonté de l’organisateur est de proposer un panel de courses de voitures de tourisme, prototypes et classiques avec comme but … d’éblouir les spectateurs, en leur offrant un programme varié, passionnant et de qualité sur la piste et en dehors.

Pour ce qui est des deux roues, des épreuves SUPER-BIKE et SUPER-SPORT regroupant les meilleurs pilotes européens seront à l’affiche.

Du côté des organisateurs qui ont dû, Coronavirus oblige, annuler pratiquement toutes leurs épreuves programmées cette année, on espère évidemment que d’ici là la situation de la crise sanitaire se sera stabilisée.

Christian JUPSIN, le patron de DG SPORT est motivé par ce nouveau challenge :

« Cela fait plusieurs années que nous y pensions et ce projet se concrétisera en fin en 2021. Ce type d’évènement autos-motos est déjà organisé avec succès dans d’autres pays et quand nous avons présenté notre projet à la Direction du Circuit de Spa-Francorchamps, il a été accepté avec enthousiasme »

Enchaînant :

« Je tiens à remercier Nathalie MAILLET, directrice du Circuit Spadois pour la confiance qu’elle nous accorde afin que nous puissions développer cet évènement qui se voudra d’être différent de ce qui est proposé actuellement »

Avant de conclure :

« Je dois aussi remercier les fédérations automobile (RACB) et motocycliste (FMB) pour l’accueil positif et constructif que notre idée a reçu. Une collaboration étroite sera mise en place entre ces deux instances afin de gérer de manière efficace et rigoureuse les aspects sécuritaires et sportifs liés à ce type d’évènement mixte. »

Dans la foulée, Christian JUPSIN et son équipe de DG SPORT annonçaient l’annulation à cause de la situation sanitaire actuelle du SPA RALLY, dernière manche FIA de l’European Rally Championship qui initialement aurait du avoir lieu les 14 et 15 mars dernier en plein confinement et reporté ensuite au week-end du 12 et 13 décembre.

D’ores et déjà, cette manche ERC reste programmée en 2021 à une date qui n’est cependant pas encore fixée.

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency