SEB OGIER PROLONGE EN 2021 AVEC L’ÉQUIPE TOYOTA EN MONDIAL WRC

Avant la dernière manche la septième d’une saison en championnat du monde des rallyes WRC bouleversée a la suite de la pandémie du Coronavirus COVID-19 Sebastien Ogier qui compte 1 victoire au Mexique et 4 podiums et qui laissait entendre qu’il se retirerait en fin de saison, va au vu de cette année tronquée poursuivre un an de plus .

« Cette année 2020 n’a pas été aussi longue que prévu . Nous avons eu une saison courte avec seulement quelques rallyes, mais assez pour que je prenne conscience que j’aime vraiment travailler avec l’équipe et j’aime piloter cette voiture. Le potentiel pour gagner des courses et des championnats est là. C’est tout ce qu’un pilote recherche. Je suis donc très heureux d’annoncer que je conduirai une année de plus en WRC avec Toyota.«

Et il poursuit en précisant :

« Ce n’était pas mon plan initial mais j’estime que cette année a été très particulière pour tout le monde sur la planète. Comme la plupart des gens, j’ai dû passer beaucoup de temps à la maison. Terminer ma carrière de cette manière n’aurait pas été génial. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai changé d’avis à propos de ma retraite. Le plan est de continuer à pousser en 2021 et, espérons-le, d’avoir un championnat normal et d’essayer de viser un dernier titre.





Francois LEROUX

Photos : TEAM