 52 MINUTES INSIDE : REVIVEZ LES 24 HEURES DU MANS 2020 EN IMMERSION AVEC L’ÉCURIE IDEC SPORT

Participer aux 24Heures du Mans reste un privilège pour toute écurie de sport automobile, que ce soit la toute première fois ou la quatrième, comme cette année pour l’équipe Française IDEC SPORT, lors de cette 88ème édition.

Une édition 2020, marquée cette année par un contexte sanitaire inhabituel du à a pandémie du Coronavirus COVID-19 et par une course dans la course au sein de l’écurie, à la suite des deux sorties de piste des deux voitures de l’écurie et ce dès les premiers essais !.

En accord avec l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) et France TV, IDEC SPORT a accueilli, durant cinq jours, une équipe de tournage en immersion complète, afin de retranscrire au mieux la vie d’une écurie sur une telle épreuve.

Résultat, franchement un magnifique documentaire de 52 minutes réalisé par Donat Lefebvre et Jérémie Saint Jean et produit par Marveler Production et intitulé:

LMP2 N°28 – 24Heures dans les stands.

AU CŒUR DES MOMENTS FORTS

Les deux réalisateurs ont choisi de ne pas se focaliser seulement sur la voiture en piste mais sur la vie dans les stands.

Leur œil s’est donc naturellement attardé sur les mécaniciens, les ingénieurs, les managers et les pilotes. Entre l’essence, les pneus, les changements de pilotes, les réglages et les réparations, vivez les 24Heures du Mans 2020 comme si vous étiez dans le box IDEC SPORT.

UNE HISTOIRE QUI COMMENCE DÈS LES PREMIÈRES HEURES

En raison de l’épidémie de COVID-19, il a fallu patienter plusieurs mois après la traditionnelle date habituelle de la mi-juin, pour que les 24Heures du Mans 2020, aient lieu cette année, finalement trois mois plus tard, à la mi-septembre.

Cette épreuve automobile qu’est la course Sarthoise est habituellement une grande fête où la communion avec les fans est unique, que ce soit dans les rues de la cité mancelle ou dans les stands et sur le circuit.

Toutes les écuries ont dû se plier à un protocole très strict afin de respecter la bulle sanitaire mise en place.

UNE COURSE DANS LA COURSE

C’est lors de la seconde session des essais libres que l’histoire de cette 88ème édition des 24Heures du Mans 2020, va commencer à s’écrire pour IDEC SPORT.

Paul Lafargue perd le contrôle de la N°28 à la sortie de la chicane Michelin (la seconde chicane de la ligne droite des Hunaudières) et tape un mur en béton à l’avant droit.

La voiture doit être entièrement reconstruite, ce qui nécessite des sacrifices et beaucoup de travail pour l’écurie. Paul Lafargue, et ses équipiers, Paul-Loup Chatin et Richard Bradley, ne prendront donc pas part aux qualifications ni aux essais de nuit. La N°28 partira donc dernière du peloton.

Coup du sort, la deuxième voiture du Team DEC SPORT , la N°17, sort également de la piste et subit des dégâts très importants.

Si seul l’avant doit être reconstruit, elle ne roulera donc elle non plus, pas lors des essais qualificatifs, ni à l’occasion des essais nocturnes…

Tout repose alors sur les capacités de l’ensemble de l’équipe, qui compte bien ne rien lâcher.

Une course dans la course à vivre pendant 52 minutes

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Patrick MARTINOLI

Découvrez la bande annonce du 52 minutes disponible sur YouTube

Ne manquez pas ce documentaire qui sera diffusé :

France 3 national : le 24 novembre à 00H55

France 4 : le 11 décembre à 23H00