DAKAR 2021, ROMAIN DUMAS REPART AVEC LE BUGGY REBELLION

Du 3 au 15 janvier 2021, l’équipe Rebellion Timepieces revient pour la seconde fois sur les pistes du 43ème Dakar en tant que chronométreur officiel de la compétition.

Mais plus qu’un simple partenaire, la marque Suisse sera aussi présente au cœur de la course avec et comme l’an dernier, la participation de son Président, Alexandre Pesci et du pilote Français, Romain Dumas.

Romain Dumas, s’alignera pour la cinquième fois de sa carrière au départ du Dakar, cette fois comme l’an dernier avec le buggy DXX, sous les couleurs de Rebellion Racing.

Si le Français avait dû abandonner l’an passé, Romain Dumas a déjà terminé huitième de l’épreuve en 2017.

Plus qu’un rallye, le Dakar créé autrefois en 1978 par le regretté Thierry Sabine décédé avec ses quatre compagnons dans un accident d’hélicoptère le 14 janvier 1986 à Gourma Rhaous au Mali, est une aventure unique au monde !

Pour la seconde année consécutive, cette 43ème édition du mythique rallye-raid emmènera ses concurrents en quête de performance, en Arabie Saoudite.

Le départ sera donné à Djeddah. Adoptant un rythme de croisière audacieux, les équipages auront le privilège de découvrir un nouveau parcours composé de 12 étapes.

En point d’orgue, une étape marathon entre dunes et étendues désertiques mettra à rude épreuve les mécaniques et le pilotage des équipages.

Le final de retour dans la ville sur les bords de la mer Rouge s’annonce exaltant.

La légende du Dakar se perpétue à chaque édition avec la présence de l’élite internationale du rallye- raid. En janvier 2021, pilotes chevronnés et amateurs se mesureront au volant de voitures, camions, motos, SSV et quads alliant puissance et endurance.

Une nouvelle épreuve fait de plus son apparition avec le Dakar Classic.

Les anciennes gloires d’antan auront le plaisir d’en découdre dans une épreuve de régularité organisée en parallèle du Dakar, avec des lieux de départ et d’arrivée identiques. Les répliques de véhicules conçus avant 2000 et ayant participé au Dakar seront admis comme les autos et camions d’époque.

Parmi les participants au départ en janvier prochain, figurent Nasser Al-Attiyah (vainqueur du Dakar 2019), Stéphane Peterhansel (13 victoires au Dakar : 6 en moto et 7 en voiture), Carlos Sainz (double champion du monde des rallyes WRC et double vainqueur du Rallye Dakar).

Rebellion est donc une nouvelle fois engagée dans la course avec deux voitures portant les couleurs de Rebellion Racing. L’une est pilotée par Alexandre Pesci, le Président de Rebellion Timepieces, l’autre par Romain Dumas, vainqueur entre autres des 24 heures du Mans et recordman de la course de côte de Pikes Peak au Colorado.

PAROLES DE PILOTES

Alexandre PESCI, Président de Rebellion Corporation et pilote du Rallye Dakar 2021 – Rebellion DXX N°351

« Je suis très fier de participer une seconde fois à cette course extraordinaire et j’attends avec impatience le jour du départ. C’est d’autant plus excitant, après avoir fini 3ème rookie l’année dernière et surtout terminé le Dakar, que nous revenons avec deux voitures dont une sera pilotée par Romain Dumas. Pilote Rebellion Racing aux 24 Heures du Mans 2020, il va défendre à nouveau nos couleurs et animer la course. Plus humblement, mon objectif est de terminer une nouvelle fois ce merveilleux rallye et puisque je sais à quoi m’attendre cette fois, éventuellement améliorer ma 43ème place au général »

Romain DUMAS, Pilote Rebellion Racing du Rallye Dakar 2021 – Rebellion DXX #315

« Je suis très content de participer au Dakar avec Rebellion Racing. C’est une épreuve qui me tient à cœur car elle fait partie des plus grandes courses au monde. Avec deux équipages, l’objectif est clair : ce sera de terminer le Dakar avec les deux voitures. Ce serait une récompense énorme pour un Team privé. Personnellement, si je parviens à réaliser de bons chronos, je serai ravi de montrer que la performance de la voiture est au rendez-vous. Le Dakar est comme les 24 Heures du Mans, c’est une course très dure, très longue. Attendons de voir mais nous sommes bien plus préparés que l’année dernière et toujours aussi motivés. »

Stephan KÜHNI, Co-pilote du Rallye Dakar 2021 – Rebellion DXX #351

« Ma première participation au Rallye Dakar en 2020 pour Rebellion m’a laissé une impression incroyable. Beaucoup d’émotions se sont mélangées le long du rallye avec des doutes, de la joie, des moments de galère et une grande satisfaction à chaque étape finie ! J’ai très hâte de revivre ces moments intenses avec mon ami et excellent pilote Alexandre dans ces décors naturels époustouflants de l’Arabie Saoudite. Mes attentes sont naturellement plus élevées pour le résultat 2021 avec une équipe Rebellion au top, même si l’objectif premier reste de finir la course avec le sourire et la bonne humeur ! »

François LEROUX

Photos : TEAM