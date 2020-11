VENTURI … UNE BELLE GT A LA FRANÇAISE

Tout commence au Salon de Paris 1984, avec la présentation d’une petite voiture de sport à moteur de Golf GTI, la Ventury.

Née à Cholet, sous l’appellation de MVS (Manufacture de Voitures de Sport), l’aventure de la jeune entreprise va rapidement grâce à Hervé Boulan son 1er PDG, qui est parvenu à dénicher l’indispensable financement, vite prendre de l’ampleur.

Conçue et réalisée par deux passionnés, Claude Poiraud, le technicien, et Gérard Godfroy, le designer, la voiture plaît immédiatement.

Cette voiture plait immédiatement. Elle sera alors proposée en coupé et cabriolet et ce avant de céder la place en 1995, à la sublime Atlantique 300, laquelle sera ensuite déclinée plus tard en version biturbo.

Venturi GT à la française raconte l’histoire hors du commun de cette marque française, née au milieu des années 1980, et dont les voitures se hissèrent d’entrée au niveau des meilleures GT et se mesurèrent ensuite en circuit aux marques les plus prestigieuses.

Avec des belles performances des 400GT, les Venturi seront ensuite alignées aux très prestigieuses 24 Heures du Mans dans la version 500LM, puis 600LM.

Au-delà de cette magnifique histoire de machines, l’auteur fait revivre, au jour le jour, une passionnante aventure humaine, ponctuée de drames et de coups de cœur, avec en toile de fond une très forte volonté de chacun des acteurs de vivre pleinement sa passion pour l’automobile.

Gilles GAIGNAULT

Auteur : Pierre DAUBROSSE

Editions : ETAI

Prix : 49€