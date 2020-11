MOTO-BALL : LE GRAND DÉFI ! (VIDÉO)

On est dans un domaine très confidentiel et peu connu du sport moto, le Moto Ball .

530 licenciés à la FFM quand même, certes ce ne sont pas les crossmen, les plus nombreux à la Fédé mais 500 personnes, il y a largement de quoi se marrer…

Et pour avoir assisté à un ou deux matches de Moto-Ball j’avoue que j’ai adoré ça…

Le Moto-Ball ?

La FFM vient de réaliser un défi pour faire un peu de buzz, c’est une super idée.

Les images jointes à ce papier parlent d’elles mêmes pour expliquer le principe, la balle est énorme, les joueurs sont à moto et il faut mettre au fond des buts, pas compliqué.

Le match/défi s’est déroulé entre deux footballeurs de renom, Algerino du PSG et Nivet qui a joué 700 matches en professionnel, et un team de pratiquants du Motocross, Thomas Ramette et Maxime Desprey (team Yamaha GSM Dafy Michelin).

Donc c’est clair, c’est un défi pour se marrer.

Et pour présenter un sport qui le mérite.

Le défi a eu lieu au SUMA (Sporting Union Motorcycle Assosiation) près de Troyes, le Woodstock de ce sport (bon c’est plus petit et plus confortable).

Quant à la musique il faut aimer le bruit des moteurs…

Bon c’est évidement le team de crossmen qui a gagné le défi on aurait pu s’en douter, mais là n’était pas vraiment le but du truc, seulement se marrer…

Voilà un résumé du défi en vidéo qui vous donnera peut-être un jour, l’idée d’aller voir un match…

Et en tous cas vous saurez tout sur le Moto-Ball, donc, c’est mon idée fixe, vous serez moins con après qu’avant d’avoir lu ce papier puisque vous aurez appris quelque chose…

Allez bon spectacle

Jean Louis BERNARDELLI