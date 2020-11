MOTOGP 2021 : LE FRANÇAIS LORENZO FELLON EN MOTO3 EN 2021 !

Enfin la relève, depuis tellement de temps que nous n’avons plus de pilotes français en Moto3 ou Moto2, c’est un bien immense, un soulagement attendu depuis longtemps.

Vous connaissez son nom de famille, Fellon, moins son prénom, Lorenzo.

En effet il est le fils de Laurent Fellon, l’homme qui a amené Johann Zarco faire une immense carrière de la mini moto au MotoGP, passant par deux titres en Moto2, en 2015 et 2016, équivalent du 250cc ancien, ce doublé était déjà une première dans la moto de vitesse française.

Puis Laurent accompagna Johann Zarco au début de sa carrière MotoGP chez Tech3 Yamaha et ils se brouillèrent, Zarco continuant seul sa carrière.

Mal comme on le sait, Laurent Fellon l’avait convaincu de rouler chez KTM, c’était avant l’arrivée de Dani Pedrosa qui a transformé la moto en perdition… en missile, cette période passée chez les Autrichiens où le pilote star, Pol Espargaro, n’arrêtait pas de s’en prendre à lui.

Laurent Fellon s’est aussi occupé de son propre fils, Lorenzo, beaucoup moins âgé que Zarco bien sûr, il a aujourd’hui seize ans, il a comme Johann Zarco disputé la Red Bull Rookies Cup, puis est passé par la filière Quartararo, le CEV espagnol, probablement l’école la plus dure au monde.

Et en 2021, on le verra dans une super équipe de Moto3 en Championnat du monde dit MotoGP, le Team Italien SIC 58, dirigé par le père de l’ancien pilote Marco Simoncelli, dit justement « SIC » et dont le N° de course, était le 58.

Marco était un génie du MotoGP, il s’est tué au Grnd Prix de Malaisie à Sepang en 2011, dans la pire des situations possibles, il a chuté en restant sur la piste et a été heurté par une autre moto en tout début de course, quand tout le monde était en paquet sans visibilité vers l’avant!

En son honneur et pour que le souvenir de Marco ne s’estompe pas avec les années, son père Paolo a alors créé ce Team SIC 58.

Paolo Simoncelli fait courir cette année deux super pilotes, le jeune transalpin Niccolo Antonelli et le Japonais ‘star de Suzuki qui s’est longtemps battu avec les meilleurs de la cylindrée mais s’est blessé, malgré ces difficultés le très brillant garçon est neuvième au mondial cette année !

Et donc Lorenzo Fellon va commencer à rouler dans cette équipe très prestigieuse.

Où il sera le seul Français du Moto 3, enfin pas le seul en GP de vitesse, où les deux aînés, Johann Zarco et Fabio Quartararo courent dans la cylindrée MotoGP.

Johan Zarco le connaît bien et lors d’une conférence de presse ‘audiovisuelle’ bien sûr, la question lui a été posée sur cette arrivée de Lorenzo.

Il en est très content

« C’est très bon pour lui d’atteindre les Grand Prix. Il a déjà fait une saison dans le championnat d’Espagne qui est le plus relevé et avec les mêmes motos qu’en Grand Prix. Dans le contexte du Covid, c’est mieux d’être en Grand Prix car on peut rouler, alors que dans les championnats nationaux, on roule une fois tous les deux mois. C’est actuellement le plus rapide des Français dans toutes les catégories. »

La réponse de Johann est sincère, malgré la brouille avec le père de Lorenzo, le pilote Français ne l’a jamais perdu de vue.

Dans la foulée bien sûr, il a été demandé à Johann Zarco, s’il s’était réconcilié avec Laurent Fellon, le père de Lorenzo… qu’il va donc revoir dans les paddocks du MotoGP !

Johann a alors dit qu’il faudrait encore du temps pour tout digérer, ce qu’il faut comprendre, il a eu l’impression d’être trahi en entrant chez KTM (c’est Laurent Fellon qui avait signé le contrat) et que ça a été le plus mauvais souvenir de sa vie de pilote.

Gilles Gaignault, me rappelant d’une part que le contrat financier était plus interessant et que très probablement en manager… en ‘Monsieur Ramirez’ Fellon avait peut-être plus d’intérêt avec KTM, que du coté purement sportif à signer ailleurs. Et, d’autre part que Zarco était muselé, tout devant passer par le sieur Fellon, y compris le moindre interview !!! Alors que Johann n’était plus un bambin : CQFD!

Mais il est content de l’arrivée de Lorenzo Fellon, heureusement d’ailleurs parce que vu le nombre infime de pilotes français en MotoGP, c’eût été dommage que le jeune rookie ne reçoive pas l’adoubement de ses grands prédécesseurs !

Jean Louis BERNARDELLI