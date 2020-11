MOTOGP 2020 : A VALENCE, MIR EST CHAMPION DU MONDE, VICTOIRE DE MORBIDELLI

Mir était très nerveux sur la ligne de départ, on le comprend, il est parti loin, douzième, et ne devant surtout pas se faire accrocher !

Puis à son habitude mais calmement, il a remonté quelques adversaires devant lui pour finir sept, ce qui apportait les neuf points suffisants pour être titré dès Valence, dont on rappelle qu’il a gagné la première semaine.

Année formidable pour ce pilote, qui a été d’une régularité terrifiante, il arrivait toujours devant et souvent sur le podium, ce qui est une règle absolue pour gagner un championnat, qui plus est il a gagné une course, pour ne jamais entendre qu’il aurait gagné sans victoire (ce qui est déjà arrivé dans les sports mécaniques).

Titre grandiose, pile 20 ans après le dernier titre Suzuki de Kenny Roberts Junior, titre historique puisque Suzuki fête ses cent ans cette année !

Et tout cela au bout d’une année formidable avec un nombre de vainqueurs considérable, neuf, autant qu’en 2016 !

C’est un titre frais, sur une moto formidablement mise au point par Sylvain Guintoli, elle était nettement la meilleure du plateau, que ce soit au niveau du moteur que de la partie cycle (et en fin de saison au fabuleux amortisseur arrière Öhlins BSB 50 et utilisé par peu de pilotes).

Quant à Morbidelli il a pris la tête au premier virage car Miller est parti en large, il y a eu plus d’une seconde entre les deux pilotes avec un retour très guerrier de Miller en fin de GP, on s’est passé/ repassé trois fois avant le dernier virage, Morbidelli a gagné à l’arraché sa deuxième victoire de la saison.

Maintenant on passe à ce qui fâche.

Zarco est tombé alors qu’il était six et vraiment en position d’aller chercher le podium qu’il avait préparé avec beaucoup de succès les deux premiers jours, mais tout a été fichu en l’air en quelques secondes, le destin a été cruel.

Et puis il fait bien parler de Yamaha !

Morbidelil gagne, c’est la deuxième fois de l’année, alors que Vinales est dix, Rossi douze et Quartararo à terre après un gros large en début de GP, il était dix huitième quand il a chu.

Et il faut bien le dire, une fin de saison de Quartararo d’abord fulgurante mais qui s’est transformée en cauchemar.

Mais ce qui frappe le plus est la différence entre les motos !

La Yamaha marche, trois victoires pour Fabio, une pour Vinales deux pour Morbidelli, mais on finit par avoir la sensation qu’elle marche au moral !

Or le moral, Morbidelli l’a, il a même une haine farouche due à l’humiliation de début d’année quand son coéquipier Quartararo brillait au firmament.

Et on sait que la rage c’est diabolique pour les chronos !

Fabio gagne les deux GP de Jerez puis celui de Barcelone, ensuite il disparaît.

On peut mettre ça sur le compte d’une force morale mal gérée pour ne pas dire faible, bon, il est jeune.

Et on sait qu’il sait gagner quand il a la banane il lui fait donc travailleur ce point, plus psychologique que sportif, il ya des tas de gourous prêtes pour cela, il n’empêche quelle horreur cette fin de championnat !

D’ailleurs il perd sa deuxième place au général au profit de Morbidelli, il est même passé cinq, derrière encore Rins et Vinales.

Bon, on a un bon mais on l’a vu titré dès les deux premières courses, gagnées à la Marquez…

Erreur.

Quant à Vinales, il est quatre au général, on ne peut pas dire que ce soit flamboyant, Rossi est carrément quinze, oui la moto est inconstante, oui elle a cassé in paquet de moteurs en début de saison mais quand même c’est la dégelée.

Bon c’est pire chez Ducati, Dovi est six au général, Miller huit…

Quant à Honda, on est passé près d’une belle histoire aujourd’hui, Nakagami était en grande forme, rattrapait Pol Espargaro pour monter sur son premier podium, mais il est tombé en passant l’Espagnol, vraiment frustrant…

Mais finalement mon plus grand chagrin est pour Zarco, qui a fait un week end sublime pour rien.

Son classement de fin de saison aurait pu être très satisfaisant il est décevant.

Il est vrai qu’il a du forcer parce que l’on était sur piste chaud et sèche, mais vraiment dommage, un podium aurai été un beau cadeau de fin d’année !

Alors au bout, on ne va pas faire le compte des pour et des contre, ce serait absurde, mais ce qui est sûr est que l’on s’attendait à mieux, beaucoup mieux pour nos pilotes français !

En Moto2, Jorge Martin gagne superbement mais Bastianini n’est plus vraiment inquiété au général, Lowes blessé la veille, a terminé à dache.

Bastianini qui a fait une course triste en septième position mais quand on sait que quand le principal adversaire est dans les choux, pas besoin d’hallali !

Titre à Portimao donc comme en Moto3, il n’ y a que huit points entre Arenas et Ogura, jouable mais pas simple, sauf quand il est tombé, Arenas a toujours été leader de la cylindrée depuis le début.

Son manager Max Biaggi marche bien en coaching !

Résultats de toutes les cylindrées dans toutes les sessions

