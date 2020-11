VERSTAPPEN ET LECLERC SURNAGENT SUR UNE PISTE … PATINOIRE !

Sur une piste ´patinoire’ que Lewis Hamilton lui même a déclaré n’est ´Qu’une grosse Merde… de la merde oui et avec. un grand M !.´ cette troisième session des essais libres s’est donc déroulée dans des conditions plus que difficiles, disons délicates, la piste étant froide, détrempée Et interdisant de monter les pneumatiques en température !

Qu’on en juge : 12 degrés dans l’air… 13 sur la piste !

C’est pourtant a nouveau Max Verstappen qui s’y est montré le plus à l’aise signant comme lors des deux séances de vendredi le temps de référence.

Mais l’équilibriste Néerlandais n’a pas traîné en piste ne couvrant que … six petits tours seulement !!!

Derriere lui un excellent Charles Leclerc déjà très performant lors des deux séances libres de vendredi confirme et décroche le second meilleur temps et lui aussi a eu droit à son pas de danse …

De cette session on retiendra encore que le leader du Championnat a effectué un tour de reconnaissance avant de vite regagner son … motor home !

Qu’ajouter ?

Que les qualifications devraient elles aussi se dérouler dans des conditions disons … dantesques avec à nouveau un bal de sorties de piste heureusement sans grandes conséquences ?!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 -TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA TROISIÈME SESSION DES LIBRES

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’48″485 – 6 tours

2 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’49″430 – 9

3 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’50″059 – 5

4 – Esteban Ocon (Renault) – 1’53″897 – 9

5 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’53″995 – 7

6 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’54″490 – 14

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’55″577 – 6

8 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’55″666 – 4

9 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’55″878 – 4

10 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’55″824 – 5

11 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’58″475 – 6

12 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’59″548 – 7

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 2’02″325 – 10

14 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 2’02″473 – 7

15 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 2’04″748 – 5

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 2’06″351 – 13

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 2’09″368 – 8

18 – George Russell (Williams-Mercedes) – pas de temps -1

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – pas de temps – 1

20 – Lewis Hamilton (Mercedes) – pas de temps