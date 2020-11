LANCE STROLL ET SA RACING POINT EN POLE DU GRAND PRIX DE TURQUIE DE F1 A ISTANBUL

Énorme surprise et réelle sensation à Istanbul où le jeune Canadien Lance Stroll se retrouve avec un chrono de 1’47″765, en pole position avec sa Racing Point Mercedes!

La toute première pole de sa carrière. Le Canadien devance la Red Bull-Honda de Max Verstappen, le plus rapide jusqu’alors de toutes les sessions et assurément déçu et son équipier chez Racing Point, le Mexicain Sergio Pérez, troisième !

Alex Albon et Daniel Ricciardo complètent le Top 5 ! Lewis Hamilton pointant seulement au sixième rang, sa plus mauvaise place en qualification de la saison, devant EstebAn Ocon et Kimi Räikkönen. Valterri Bottas et Antonio Giovinazzi, occupant les neuvième et dixièmes positions sur la grille demain.

Signalons la superbe performances des deux pilotes Alfa Roméo dans ces conditions dantesques et pas habitués à se retrouver en Q3!

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

Norris, Vettel, Sainz Jr, Leclerc et Gasly sont les éliminés

Les dix pilotes qualifiés pour la Q3 sont, Max Verstappen, Albon, Hamilton, Stroll, Giovinazzi, Ocon, Bottas, Raikkonen, Perez et Ricciardo.

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean et Latifi sont éliminés

Q1 ! Après deux drapeaux rouges, Max Verstappen signe le meilleur temps devant Alex Albon et Kimi Räikkönen !

Suivent dans l’ordre, les deux pilotes Ferrari, Sebastian Vettel et Charles Leclerc, puis Pierre Gasly et deux Renault de Daniel Ricciardo et d’Esteban Ocon. Chez Mercedes, Valtteri Bottas pointe au neuvième rang, alors que Lewis Hamilton, lui est encore plus loin, que quatorzième!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – PIRELLI- TEAMS

A suivre

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DE TURQUIE F1 2020

1 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’47″765 – Q3

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’48″055 – Q3

3 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’49″321 – Q3

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’50″448 – Q3

5 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’51″595 – Q3

6 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’52″560 – Q3

7 – Esteban Ocon (Renault) 1’52″622 – Q3

8 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’52″745 – Q3

9 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’53″258 – Q3

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’57″226 – Q3

11 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’54″945 – Q2

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’55″169 – Q2

13 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 1’55″410 – Q2

14 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’56″696 – Q2

15 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’58″556 – Q2

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 2’08″007 – Q1

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 2’09″070 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) 2’10″017 – Q1

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 2’12″909 – Q1

20 – Nicholas Latifii (Williams-Mercedes) 2’21″611 – Q1