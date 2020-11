QUATRE TOYOTA GAZOO AU PROCHAIN RALLYE DAKAR 2021

L‘équipe Toyota Gazoo Racing engagera 4 équipages au Rallye Dakar 2021, qui débutera le 3 janvier prochain dans la ville Saoudienne de Jeddah.

L’équipe associera le pilote Nasser Al-Attiyah au co-pilote Mathieu Baumel, le pilote Giniel de Villiers au co-pilote Alex Haro, le pilote Henk Lategan au copilote Brett Cummings, et le pilote Shameer Variawa au co-pilote Dennis Murphy

L’équipe, qui participe au Dakar depuis 2012, alignera ainsi des compétiteurs hautement expérimentés (Nasser et Mathieu, Giniel et Alex) avec des nouveaux venus en rallye-raid très déterminés à faire leurs preuves (Henk et Brett, Shameer et Dennis).

Depuis son premier engagement au Dakar, TOYOTA GAZOO Racing a témoigné d’une remarquable constance dans la performance en terminant 3éme (2012), 2éme (2013), 4éme (2014), 2éme (2015), 3éme (2016), 5éme (2017), 2éme et 3éme (2018), 1er (2019) et encore 2éme (2020).

Comme en 2020, les fers de lance de l’équipe seront à nouveau la paire que forme le Qatari Nasser Al Atyah et son navigateur, le Français Mathieu Baumel .

Vainqueurs ensemble des Dakar 2015 et 2019, deuxièmes de l’édition 2020, ils ambitionnent d’ajouter une troisième victoire à leur palmarès commun.

Giniel de Villiers, victorieux du Dakar 2009, visera en 2021 une première victoire avec son co-pilote Alex.

Ses compatriotes, les Sud-africains Henk et Brett rejoindront l’équipe pour 2021. Bien qu’il s’agisse du premier Dakar de Henk, son palmarès est déjà consistant puisqu’il a remporté en 2019 et 2020, la très compétitive SACCS (South African Cross-Country Series).

Son co-pilote, Brett, a déjà participé au Dakar à deux reprises dans la catégorie moto, obtenant une seconde place dans la catégorie « Motos-malles », qui rassemblait en 2014 les pilotes concourant sans assistance.

Enfin, Shameer et Dennis, également originaires d’Afrique du Sud, compléteront l’équipe.

Shameer, qui a remporté de nombreux championnats dans son pays, a déjà participé au Dakar, mais ce sera sa première fois avec TOYOTA GAZOO Racing. A ses côté, Dennis a remporté de multiples épreuves en Afrique du Sud en tant que co-pilote, mais ce sera sa première participation au Dakar comme co-équipier.

TOYOTA GAZOO Racing participera au Dakar 2021 avec la dernière version du Toyota Hilux, préparée en Afrique du sud, au siège de l’équipe, près de l’emblématique circuit de Kyalami, près de Johannesburg.

Ce nouveau véhicule est basé sur le modèle qui a été introduit en 2018 et éprouvé dans de nombreuses compétitions. Il dispose d’un moteur central, d’une suspension arrière indépendante et d’une transmission intégrale.

La voiture a connu des améliorations significatives au fil des ans, et ses résultats sur le Dakar sont la preuve de la fiabilité et de l’efficacité du Hilux :

2éme et 3éme en 2018, première place en 2019 et 2éme place à nouveau en 2020.

Le Hilux a connu un développement substantiel grâce à l’équipe participant en Afrique du Sud au SACCS. Cela a permis au directeur du TOYOTA GAZOO Racing Dakar Team, Glyn Hall, d’améliorer continuellement le véhicule, grâce aux précieuses indications fournies par Giniel et Henk dans les conditions de course.

Pour 2021, la conception générale de la voiture reste inchangée, mais les améliorations apportées à la suspension et au moteur V8 atmosphérique permettent à la dernière version du Toyota Hilux d’être plus compétitive et fiable que jamais.

Le changement majeur apporté au Hilux de course 2021 concerne le design extérieur, qui reprend celui du nouveau modèle de Toyota Hilux commercialisé en 2020.

En effet, la partie avant du Hilux a été entièrement repensée cette année avec une nouvelle calandre spectaculaire, tridimensionnelle et un pare-chocs inédit qui augmente considérablement la présence sur la route et la stature du pick-up, tout en renforçant encore sa robustesse et sa polyvalence.

Au-delà du design, la version « grand public » du Hilux a aussi bénéficié en 2020 d’un nouveau moteur 2,8 l. plus puissant, d’améliorations techniques pour de meilleures performances et davantage de confort sur route comme en tout-terrain, ainsi que d’un équipement encore plus riche et d’une gamme élargie.

Glyn Hall, Team Principal explique :

« Nous sommes enthousiasmés par l’édition 2021 du Dakar, surtout compte tenu des circonstances et de la pandémie de Covid-19 qui a perturbé le sport automobile, comme tous les sports, cette année. Dans l’état actuel des choses, la course devrait se dérouler au début de l’année prochaine, et nous sommes ravis d’y faire participer quatre Toyota Hilux fabriqués et développés avec soin en Afrique du Sud. »

PAROLES DE PILOTES

Nasser Al-Attiyah :

« Je suis tellement heureux d’être de retour au Dakar, à nouveau au volant du Toyota Hilux ! Nous avons gagné avec cette voiture en 2019, et avons terminé deuxième en 2020. J’ai hâte de retourner en Arabie Saoudite et de me battre à nouveau pour la victoire. »

Giniel de Villiers :

« Le Dakar est toujours une course difficile et l’année dernière a prouvé que l’Arabie Saoudite était à la hauteur de la dureté du Dakar. Nous sommes impatients et prêts pour un nouveau défi difficile dans les dunes et sur les pistes saoudiennes. Le Hilux est plus performant que jamais et je suis convaincu que nous avons la bonne voiture pour la course à venir. »

Henk Lategan :

« Participer au Dakar a toujours été un rêve pour moi. Même après avoir remporté deux championnats en Afrique du Sud, affronter la course la plus difficile au monde est une perspective intimidante. Je suis content d’avoir Brett avec moi, qui a déjà l’expérience de deux Dakar. J’ai participé à des rallyes tout-terrain en Afrique du Sud avec le Hilux, donc je connais très bien la voiture, ce qui est évidemment un atout. »

Shameer Variawa :

« Ma précédente expérience sur leDakar m’a laissé sur ma faim. J’ai hâte de prendre à nouveau le départ, et je m’efforcerai d’acquérir le plus possible d’expérience. Cela dit, mon objectif sera aussi de réaliser de bons résultats et je vais essayer dès le début de trouver le meilleur équilibre entre vitesse et stratégie. »

François LEROUX

Photos : TEAMS