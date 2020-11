POLE POUR L’UNE DES ACURA PENSKE AUX 12 HEURES DE SEBRING EN IMSA

L’Acura Team Penske conclut la saison 2020 en Championnat d’endurance IMSA Weather avec une sixième pole position consécutive, à l’issue des qualifications des 12 Heures de Sebring, dernière manche du calendrier.

Et c’est l’Américain Ricky Taylor qu s’offre cette dernière pole après avoir couvert les 6,02 kilomètres du tracé Floridien en 1’46.874 au volant de l’une des deux Acura ARX-05 DPi du Team Penske, la N°7, qu’il partage avec le Brésilien Helio Castroneves et son compatriote Alexander Rossi.

Il partagera la 1ére ligne avec la Cadillac DPi-V.R N°10 du Wayne Taylor Racing, le Néerlandais Renger van der Zande, qui roule avec Ryzn Briscoe et Scott Dixon, signant le deuxième temps en 1’47.125, à 0.251

La deuxième ligne étant occupée par la seconde Acura, la N°6 du trio Juan Pablo Montoya- Dane Cameron et Simon Pagenaud, troisième en 1’47.140, à 0.266 et par l’une des Cadillac, la N°4 du JDC-Miller Motorsports du trio tricolore avec les trois Français, Sébastien Bourdais, Loïc Duval et Tristan Vautier, quatrième en 1’47.209, à 0.335

La Cadillac des pilotes Français

Top 5 pour la première des Mazda RT24-P, la N°55 du Mazda Motorsports de Bomarito, Tincknell et Hunter-Reay, en 1’47.245, à 0.371

La catégorie LMP2 revient une fois de plus à l’Oreca 07 N°52 du PR1 Mathiasen Motorsports de Patrick Kelly, Trummer et Huffaker, avec 1’51.373

La Chevrolet Corvette C8.R N° 3 du Corvette Racing obtient la pole de la catégorie GTLM en 1’55.456 avec Antonio Garcia qui en partage le volant avec Nick Castburg et Jordan Taylor.

Il devance les deux BMW M8 GTE, la N°25 du Rahal RLL, de Bruno Spengler, Conor de Phillippi et Colton Herta, seconde avec 1’56.116. Et la N°24 de Krohn, Edwards et Farfus, troisième avec 1’56.316

Top 5 pour la seconde Corvette, la N°4 du trio Gavin, Milnner et Fassler et pour la 1ére des Porsche 911 RSR, la N°911 de Makowiecki, Tandy et Earl Bamber

Enfin, la pole de la catégorie GTD a été décrochée par le Belge Jan Heylen en 2’00.844 avec la Porsche 911 GT3 R N°16 du Wright Motorsports.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA -TEAMS