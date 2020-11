MOTOGP 2021 : CRUTCHLOW PILOTE D’ESSAI CHEZ YAMAHA

On sait que ce pilote très fantasque, parfois bourru mais très populaire n‘avait plus de guidon en 2021 puisque sa moto chez LCR est destinée l’an prochain au frère de Marc Marquez.

Cette année, Crutchlow a dit tout et son contraire, qu’il en avait marre de se blesser, qu’il voulait arrêter, qu’il voulait continuer etc…

Dans une de ses déclarations souvent fortes d’humour noir, il avait même déclaré qu’il cherchait un guidon même à vélo chez McDonald… (English humor…).

Et puis on a su que les contacts étaient très avancés avec Yamaha lorsque Dovizioso a déclaré qu’il voulait aller faire du Motocross en 2021, alors que l’on savait que Yamaha ne voulait plus de Lorenzo et avait une besoin crucial, terrifiant même de pilote d’essais.

Crutchlow devenait donc le candidat idéal pour la marque bleue (on sait d’ailleurs que si Marc Marquez ne roule pas au début de la saison 2021 Dovizioso se laisserait bien tenter…)

Donc c’est la fin de la carrière de Crutchlow en MotoGP, même s’il est de mise de faire profiter son pilote d’essai de quelques wild cards, Cal prendrait donc encore plusieurs départs en 2021.

Mais ce boulot de testeur colle exactement à son envie de ne plus se faire mal en GP, tout en continuant à rouler avec un rôle déterminant dans l’équipe…

Car, les résultats de ce vendredi à Valence le prouvent, il y a du boulot, à tel point que Quartararo a demandé un moment à Yamaha de courir le mondial au guidon d’une Yamaha 2019 !

On souhaite évidemment autant de succès à Cal qu’aux deux autres magiciens du MotoGP en2020, Pedrosa chez KTM et surtout Guintoli chez Suzuki !

Ce qu’il en dit : « C’est un projet qui m’intéresse beaucoup, c’est quelque chose qui me convient très bien après cette saison, en rapport avec ma connaissance du MotoGP, mon expérience en MotoGP, et ma vitesse. Je pense que c’est quelque chose qui peut bien fonctionner ».

Alors welcome back !» Cal !

Jean Louis BERNARDELLI