LES RED BULL DE VERSTAPPEN ET ALBON LES PLUS VITES A ISTANBUL

Étrange 1ere séance ce vendredi matin à Istanbul !

Sur cette piste où les monoplaces de F1 n’ont pas roulé depuis 2011 et que la majorité des pilotes ne connaissent donc pas et dans des conditions très glissantes à cause d’un nouveau revêtement qui n’est pas gommé (« C’est comme piloter sur de la glace », a d’ailleurs indiqué le poleman de la matinée, Max Verstappen et qui en outre avait été nettoyé et arrosé un peu plus tôt sans compter des températures plutôt fraîches malgré le soleil (15° dans l’air, 21° sur la piste), cette première session a révélé bien des surprises…

Aucune adhérence ce matin lors de la 1ere séance d’essais libres en Turquie. Verstappen, meilleur temps, est tout simplement … DIX secondes plus lent que la pole position de Sebastian Vettel en 2011.

Il est également d’ailleurs même plus lent d’une seconde que la pole de Romain Grosjean en GP2 en 2011!

C’est dire …

Les deux pilotes des Red Bull -Honda, le Néerlandais Max Verstappen et le Thaïlandais Alex Albon signent donc ce vendredi matin, les deux meilleurs chronos de la première session des essais libres du Grand Prix de Turquie, qui se déroule à Istanbul.

Max Verstappen s’offrant le temps de référence avec 1’35″077 et 29 tours couverts devant son partenaire Alexander Albon second avec 1’35″318, à 0.241

Ce premier Top 5 étant complété par les deux Ferrari et l’Alpha Tauri du jeune Français Pierre qui s’intercale entre les deux ´Rosso’ de Charles Leclerc cet de Sebastian Vettel, enfin aux avants postes!

Suivent dans l’ordre Daniil Kvyat et l’autre Alpha Tauri, la première McLaren Renault de Lando Norris, l’Alfa Roméo d’Antonio Giovinazzi, la plus rapide des Mercedes celle du Finlandais Valterri Bottas, seulement neuvième et le pilote Français de l’écurie Renault, Esteban Ocon, classé dix de cette première séance d’une heure trente.

Il faut descendre jusqu’à la quinzième place pour trouver… le leader du Championnat du monde, le Britannique Lewis Hamilton qui vise dimanche d’égaler l’inoubliable Michael Schumacher en s’offrant son septième titre mondial !

Surprenant, Lewis derrière Romain Grosjean et ce à… 5 oui cinq secondes du chrono de Verstappen !

Mauvaise performance aussi pour l’Australien de Renault, Daniel Ricciardo, encore plus loin au… dix-huitième rang !

Gilles GAIGNAULT

Photos: TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA PREMIÈRE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES

1 -Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’35″077 – 29 tours

2 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’35″318 – 27

3 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’35″507 – 26

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’35″543 – 26

5 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’35″620 – 29

6 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’36″738 – 27

7 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’37″216 – 21

8 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’37″503 – 21

9 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’37″629 – 23

10 – Esteban Ocon (Renault) 1’38″428 – 23

11 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’38″508 – 18

12 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’38″612 – 22

13 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’39″484 – 21

14 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’40″025 – 25

15 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’40″225 – 12

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’41″035 – 23

17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’41″854 – 21

18 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’45″156 – 20

19 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’46″462 – 12

20 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’49″256 – 17