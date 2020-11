LA TOYOTA N°7 EN POLE AUX 8 HEURES DE BAHREIN EN MONDIAL WEC

Ultime épreuve du calendrier 2020 du Championnat du monde d’endurance WEC, la pole des 8 Heures de Bahreïn, en l’absence de l’équipe Rebellion est revenue fort logiquement et sans aucune surprise à l’équipe Toyota.

Et c’est la TS050 HYBRID N°7 du trio Mike Conway-Kamui Kobayashi et José Maria Lopez qui décroche le temps de référence avec un chrono moyen de 1’40.747 pour le tandem en piste

L’équipage devance la voiture sœur, la N°8 de Brendon Hartley et Kazuki Nakajima, qu’épaule Sébastien Buemi de 0.751 crédités eux de 1’41.498.

En LMP2, la pole avec 1’47.060, à 6.313, revient au Team United Autosports, avec son ORECA 07 aux mains de Filipe Albuquerque et de Phil Hanson, renforcés ce week-end par l’Ecossais Paul Di Resta.

Suivent l’ORECA 07 N°37 du Jackie Chan DC Racing d’Aubry-Tung et Stevens seconds avec 1’48.238 et l’Alpine A470 N°36 des Français Ragues et Laurent et du Brésilien Negrao, troisièmes eux avec 1’48.470

Top 5 de la catégorie pour le Jota et le Racing Team Nederland

En LMGTE PRO, les leaders du Championnat du Monde d’Endurance des Pilotes GT, Marco Sorensen et Nicki Thiim s’offrent un point supplémentaire en décrochant la pole position avec moyenne en 1’56.521 au volant de l’Aston Martin Vantage N°95/AMR.

Ils précédent la Porsche 911 RSR N°92 de seulement 68 millièmes avec 1’56.589.

Suivent la Ferrari 488 GTE N°51 de chez AF Corse avec 1’56.706 et la seconde Porsche, la N°91 avec 1’57.124.

En GTE-Am, pole également pour Aston Martin avec la Vantage GTE N°98 de Dalla Lana-Lamy-Gunn, crédités de 1’58.356 et qui s’élancera avec, à ses côtés, une autre Aston Martin, celle du Team TF Sport de Yoluc-Eastwood-Adam, seconds avec 1’58.799

Ensuite, on pointe la Ferrari 488 GTE N°62 du Red River Sport et la Porsche 911 RSR N°56 du Team Project 1. Septième temps pour la Ferrari 488 GTE de la Scuderia AF Corse des Français Collard-Perrodo et du Danois Nielsen.

John ROWBERG

Photos : WEC – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DES 6 HEURES DE BAHREIN

1 – Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050 – Hybrid) – Toyota – 1’40″747

2 – Buemi/Nakajima/Hartley (Toyota TS050 – Hybrid) – Toyota – 1’41″498

3 – Hanson/Albuquerque/Di Resta (Oreca 07 – Gibson) – United Autosports – 1’47″060

4 – Tung/Aubry/Stevens (Oreca 07 – Gibson) – Jackie Chan DC Racing – 1’48″238

5 – Laurent/Negrao/Ragues (Alpine A470 – Gibson) – Signatech Alpine Elf – 1’48″470

6 – Gonzalez/Davidson/Da Costa (Oreca 07 – Gibson) – Jota – 1’48″901

7 – Van Eerd/Van der Garde/ De Vries (Oreca 07 – Gibson) – R. T. Nederland – 1’50″339

8 – Lacorte/Belicchi/Sernagiotto (Dallara P217 – Gibson) – Cetilar Racing – 1’51″079

9 – Sorensen/Thiim (Aston Martin Vantage AMR) – Aston Martin Racing – 1’56″521

10 – Christensen/Estre (Porsche 911 RSR) – Porsche GT Team – 1’56″589

11- Calado/Serra (Ferrari 488 GTE Evo) – AF Corse – 1’56″706

12 – Bruni/Lietz (Porsche 911 RSR) – Porsche GT Team – 1’57″124

13- Rigon/Molina (Ferrari 488 GTE Evo) – AF Corse – 1’57″217

14 – Martin/Westbrook (Aston Martin Vantage AMR) – Aston Martin Racing – 1’57″376

15 – Dalla Lana/Gunn/Lamy (Aston Martin Vantage AMR) – Aston Martin Racing – 1’58″356

16 – Yoluc/Eastwood/Adam (Aston Martin Vantage AMR) – TF Sport – 1’58″799

17 – Grimes/Cozzolino/Noble (Ferrari 488 GTE Evo) – Red River Sport – 1’58″868

18 – Perfetti/Ten Voorde/Bergmeister (Porsche 911 RSR) – Team Project 1 – 1’58″896

19 – Flohr/Castellacci/Fisichella (Ferrari 488 GTE Evo) – AF Corse – 1’58″960

20 – Keating/Pereira/Bleekemolen (Porsche 911 RSR) – Team Project 1 – 1’59″039

21 – Perrodo/Collard/Nielsen (Ferrari 488 GTE Evo) – AF Corse – 1’59″349

22 – Al Qubaisi/Evans/Holzer (Porsche 911 RSR) – Dempsey-Proton Racing – 1’59″424

23 – Wainwright/Picariello/Barker (Porsche 911 RSR) – Gulf Racing – 1’59″553

24 – Ried/Pera/Olsen (Porsche 911 RSR) – Dempsey-Proton Racing – 1’59″665