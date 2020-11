COLOMBO EN POLE DEVANT MARTINS QUI LORGNE LUI LE TITRE DE L’EUROCUP RENAULT AU PAUL RICARD

Superbe fin de saison pour le pilote transalpin Lorenzo Colombo qui au fil des derniéres courses se montre régulièrement à son avantage!

Encore ce vendredi où il a dominé la séance des qualifications de la seconde course en Eurocup Formule Renault, prévu dimanche, de l’ultime manche de la saison 2020 qui se dispute sur la piste Française du Paul Ricard au Castellet.

Le pilote de l’équipe Bhaitech Racing s’offre le meilleur temps et précède le leader du Championnat, le Français Victor Martins au terme d’une séance disputée.

Pourtant Martins le chef de file de l’écurie ART GP semblait inaccessible et lorsque le drapeau à damier est tombé, il était bien installé en première position. Colombo a cependant in extrémis réalisé le meilleur temps absolu, mettant deux dixièmes entre lui et Martins, signant ainsi sa troisième pole position de la saison.

Néanmoins Martins peut certainement se montrer lui aussi également satisfait, prenant une sérieuse option sur le titre, lui qui mène largement au classement provisoire de l’Eurocup, totalisant 318 points contre 274, à son unique adversaire pour le titre, Caio Collet

Le Brésilien Caio Collet est en effet derrière, troisième, dans le sillage de son rival, mais pour gagner et la course et possiblement le titre, il ne peut plus espérer que sur un miracle, que dis-je plusieurs miracles…

Il lui faut en effet conjointement compter sur des ennuis et de Colombo et de Martins et gagner cette deuxième course dimanche, dernière manche du calendrier pour scorer alors le maximum de points et viser en outre de triompher samedi dans l’avant-dernière épreuve dont la séance des qualifications se déroulera elle, demain matin, samedi !

Autrement dit au-delà du rêve, au vu des performances qu’alignent depuis un mois et Martins et Colombo ! Sans parler de la grande régularité de Martins tout au long de l’actuelle saison.

Pour en revenir à la séance des qualifs de ce vendredi, derrière ces trois pilotes, Alex Quinn et Franco Colapinto suivent en quatrième et cinquième position, prêts à se battre pour la troisième place du podium du Championnat.

Plus loin, Gregoire Saucy, Paul Aron, Mikhael Belov, Hadrien David et la recrue de chez R-Ace, Elias Seppanen, excellent dixième pour ses débuts en Formule Renault après avoir terminé troisième de l’ADAC F4 la semaine dernière, complètent le Top 10.

François LEROUX

Photos : EUROCUP

LA GRILLE DE DÉPART DE LA SECONDE COURSE DIMANCHE

1 – Lorenzo Colombo – Bhaitech – 2’04″066

2 – Victor Martins – ART GP – 2’04″246

3 – Caio Collet – R-Ace – 2’04″456

4 – Alex Quinn – Arden – 2’04″468

5 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 2’04″994

6 – Gregoire Saucy – ART GP- 2’05″057

7 – Paul Aron – ART – 2’05″133

8 – Mikhael Belov – R-Ace – 2’05″247

9 – Hadrien David – MP Motorsport – 2’05″307

10 – Elias Seppanen – R-Ace – 2’05″382

11 – Ugo De Wilde – Arden – 2’05″398

12 – Amaury Cordeel – FA Racing – 2’05″495

13 – David Vidales – JD Motorsport – 2’05″680

14 – Tijmen Van der Helm – FA Racing – 2’05″960

15 – Petr Ptacek – MP Motorsport – 2’06″169

16 – William Alatalo – JD Motorsport – 2’06″568

17 – Reshad De Gerus – Arden – 2’06″657

18 – Nicola Marinangeli – Bhaitech – 2’07″295

19 – Laszlo Toth – Bhaitech – 2’08″480

C

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’EUROCUP 2020

1.Martins : 318 points – 2.Collet : 274 – 3.Colapinto : 183,5 – 4.Quinn : 163 – 5.Vidales : 157 – 6.Colombo : 120 – 7.Saucy : 89,5 – 8.Alatalo : 86 – 9.De Wilde : 80,5 – 10.David : 69.‍‍‍