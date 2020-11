MOTOGP 2021 : GREFFE OSSEUSE EN VUE POUR MARC MARQUEZ, DÉBUT DE SAISON 2021 EN POINTILLÉS…

Bon, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine mais forcément dans une carrière dans la moto, des spécialistes de traumatologie et des chirurgiens orthopédiques on en rencontre un tas, j’essaie donc de transcrire en caractères compréhensibles pour tout le monde leurs explications.

Donc résumons le feuilleton… Marc Marquez a été opéré une première fois puis une deuxième, avec à chaque fois la pose d’une plaque de titane, la première ayant été brisée!

Pour faire tenir cette plaque, il lui a été posé une véritable forêt de vis (photo d’ouverture) je ne montrerai que cette photo qui a déjà été largement diffusée, si vous voulez vous faire peur il y a tout ce qu’il faut sur le net, provenant des publications scientifiques.

Le problème est donc qu’après ces deux opérations, l’humérus de Marquez ne se consolide pas, ne se calcifie pas. Pour prendre une expression non médicale, il ne se soude pas.

Dans ce cas, le risque s’appelle ‘la pseudarthrose humérale’, c’est-à-dire que les deux parties de l’os brisé se calcifient chacun de son côté, et l’os du coup, reste en deux morceaux!

Le membre brisé se plie au niveau de la blessure, provoquant ce que l’on appelle une fausse articulation !

Le problème est d’autant plus grave, reste que Marc Marquez est motard, et que chez lui (et chez nous tous d’ailleurs) l’humérus fonctionne surtout en rotation.

On imagine le résultat avec une fracture qui est restée ouverte !

C’est soit une autogreffe quand le sujet est jeune, on utilisera donc des greffons osseux prélevés sur lui.

Quand le patient est plus âgé ou plus fragile, il faut aller chercher du tissu osseux dans une banque de greffons, récupérés soit sur les gens qui sont morts par arrêt cérébral, soir sur des os récupérés lors de la pose d’une prothèse.

C’est immonde mais je trouve génial que l’on puisse servir encore à quelque chose quand on a claboté.

Mes amis spécialistes ont aussi ajouté que si l’on ne fait pas de greffe osseuse, la carrière de Marc Marquez sera menacée.

Du coup, Marc Marquez est allé dans plusieurs services de traumatologie en Europe, délaissant son habituel praticien, le fameux Dr Mir qui sur ce coup là, n’a pas forcément été très efficace!

Mais si greffe osseuse il y a, j’ignore si cela se passera à Barcelone ou ailleurs.

Sur Marc Marquez, on prélèvera ces greffons sur la crête de l’os iliaque, c’est la partie de la hanche que vous pouvez palper au niveau de la taille, là où la hanche est proéminente.

Ensuite vient le problème de la guérison, car c’est une opération compliquée et qui met du temps à se consolider.

Notre confrère ‘The Race’ annonce, lui, au moins douze semaines d’inactivité avant la reprise de la rééducation, moi, on m’a parlé de trois mois, ça coïncide.

L’agent de Marc Marquez, Alzamora, a déjà publié un communiqué annonçant trois mois d’arrêt mais combien de temps dure la récupération ?

Sur ce point, on m’a envoyé sur d’autres spécialistes mais si j’avais encore passé des heures au téléphone, mon article serait sorti … dans un mois !

Ce qui résulte de tout cela, c’est que le début de saison 2021 de Marc Marquez parait déjà probablement compromis!

Car il serait étonnant qu’il recommence à rouler avec un bras non consolidé.

Du coup, son équipe Honda HRC, aura besoin d’un remplaçant lors des premiers Grands Prix.

Le guidon, aurait donc été proposé à Cal Crutchlow, qui est sans affectation en 2021, puisqu’il est éjecté de l’équipe LCR pour confier sa moto au frère de Marc Marquez!

Qui soit dit en passant, a mis au point un nouveau cadre, qui donne de la flexibilité latérale à la moto, la rendant plus facile en courbe.

Mais c’est une autre histoire, on a quand même vu en fin de saison apparaître le frère Marquez sur plusieurs podiums alors qu’il était fond de grille en début d’année.

Crutchlow, on peut le comprendre, a refusé, pas forcément content de s’être fait mettre dehors comme ça et sans guidon de rechange en plus.

Donc il est négos avancées avec Yamaha, qui a aussi besoin d’un pilote de test puisque Jorge Lorenzo a été jugé inutile.

Reste donc, dans les bons, un seul pilote possible, un certain … Andréa Dovizioso!!!

Dovi qui a annoncé sa retraite mais parce qu’il ne voulait pas faire le pilote d’essai.

Là, il s’agit de courir en Grand Prix et au guidon de la … Honda !

Alors peut-être que le Motocross auquel il voulait consacrer son année 2021, attendra encore un peu!

Jean Louis BERNARDELLI