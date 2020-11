MOTOGP 2021 : QUI REMPLACERA IANNONE CHEZ APRILIA ?

C’est une véritable bronca chez les pilotes, les teams managers, la presse (sauf les sites de type supermarché qui ont juste signalé le fait) sur l’iniquité d’une justice rendue uniquement à charge contre ce malheureux Iannone.

Même Ezpeleta y est allé de son couplet sur l’injustice de cette sentence…

Les plus sérieux des analystes pensent qu’une sanction, pour une prise involontaire de stupéfiants, valait un an de suspension maximum.

En tous cas, Iannone doit être remplacé chez Aprilia.

On sait que Dovizioso était largement au dessus des très maigres budgets alloués par le très puissant et très riche groupe Piaggio.

On pense donc immédiatement à Crutchlow, qui devra quitter son guidon chez LCR fin 2020 pour le laisser au frère de Marc Marquez , mais il ya un problème, Yamaha a toujours besoin d’un essayeur de pointe (il se dit même que Quartararo aurait demandé à courir en 2021 sur la moto de 2019 !) et il est vrai que Cal est chaud comme la braise…

Et donc c’est sûr qu’entre Aprilia où l’ambiance est superbe mais où il manque toujours deux sous pour faire trois ronds, et Yamaha, même si en cette fin de saison l’ambiance est celle d’une fin du monde, le choix est vite fait…

Alors bien sûr, Lorenzo aurait proposé ses services mais le garçon n’est pas devenu un enfant de la charité, ce qu’on lui propose chez Aprilia (avec qui on le rappelle il a décroché deux titres en 250, avec l’ingénieur qui était alors le sorcier d’Aprilia, un certain … Gigi d’all’Igna !) par rapport à ce qu’il a gagné (en ne mettant pas un pneu devant l’autre chez Yamaha) ça peut coincer et donner envie de regarder le lac de Lugano depuis son appartement…

Alors ?

Un bruit court, le jeune Bezzecchi, qui a gagné en Moto2 dimanche dernier (après que Lowes ait chuté mais on ne fait pas de MotoGP avec des « si » mais avec des chronos et des points), Bezzecchi est quatrième au mondial derrière Bastianini (Ducati Avintia en 2021), Lowes et Marini (Ducati avec Bastianini en 2021).

Problème il a déjà signé pour un an de plus en Moto2 avec Sky, il y a aura donc peut-être une négo.

Ce qu’en dit le jeune pilote : « J’ai entendu parler de ça, mais je ne suis au courant de rien, comme j’ai signé avec Sky, en principe j’y reste »…

C’est sûr que côté langue de bois, le jeune italien a déjà beaucoup appris !

Mais si ça de faisait (il y a toujours des arrangements avec le diable dans les sports mécaniques, c’est je crois un des trucs qui font que j’en suis addict) Bezzecchi montrerait l’excellence de l’Academy VR46 de Rossi, en étant le quatrième pilote à monter en MotoGP après Morbidelli, Bagnaia et Marini…

Beau palmarès dans la relève Dottore…

Jean Louis BERNARDELLI