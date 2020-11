CHASE ELLIOTT SACRÉ CHAMPION NASCAR 2021 A PHOENIX

A l’issue de l’ultime épreuve du plus populaire des Championnats automobiles US, qui se déroulait ce week-end, à Phoenix en Arizona, c’est Chase Elliott qui a été sacré et couronné CHAMPION de la NASCAR Cup Series 2020 (National Association for Stock Car Auto Racing)!

Grace à une nette victoire obtenue dans la manche finale sur le Raceway de Phoenix, le jeune pilote âgé de 24 ans, natif de Dawsonville en Géorgie, déjà Champion en NASCAR XFINITY Series, Chase Elliott ajoute une nouvelle ligne à son palmarès et ramène le titre à Chevrolet et à son équipe, le Team Hendrick Motorsport, après trois saisons, succédant à Jimmie Johnson au palmarès de l’écurie.

Il devient le trente-quatrième pilote différent à remporter un titre en NASCAR.

Chase succède au palmarès à Kevin Harvick (2014), Kyle Busch (2015 et 2019), Jimmie Johnson (2016), Martin Truex Jr. (2017) et Joey Logano (2018).

La Hendrick Motorsports remporte son treizième titre en NASCAR Cup Series après ceux déjà décrochés en 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 et 2016. Un record.

Mais le pilote de la Hendrick Motorsports, a eu ‘ chaud’ et on peut affirmer qu’il revient de loin… recevant une pénalité infligée avant que ne débute la course, sa voiture étant jugée non conforme à deux reprises au cours de l’inspection!!!

Résultat, il a dû s’élancer de l’arrière du peloton et effectuer une sacrée et impossible remontée, et une incroyable chasse qui l’a pourtant incroyablement amené jusqu’à la tête de la course pour se conclure par une inimaginable victoire avec à la clé, LE titre !

Et avec 153 tours menés sur les 312 à couvrir, Chase Elliott n’a vraiment pas à rougir et finalement il s’impose avec près de trois secondes d’avance sur Brad Keselowski, Joey Logano, Denny Hamlin et Jimmie Johnson, lequel pour sa dernière course en carrière avant de s’orienter maintenant vers l’Indycar, termine en quittant la Nascar par la grande porte avec une cinquième place.

Ryan Blaney, Kevin Harvick, Matt DiBendetto, William Byron et Martin Truex Jr. complétant le dernier Top 10 de cette dernière course de la saison 2020.

Chase Elliott en plein rêve, qui expliquait :

« C’est incroyable. Nous l’avons fait. C’est irréel. Alan Gustafson est maintenant champion en tant que chef d’équipe et il le mérite. La course de la semaine dernière a été très importante. J’attendais le drapeau jaune à la fin. Joey Logano était survireur et j’ai pu le passer. Après une année comme nous avons eu, être champion en NASCAR Cup Series est irréel. Ma famille a joué un rôle important dans ma carrière, Monsieur Hendrick également en me donnant ma chance. »

Bill Elliott et Chase Elliott deviennent donc le troisième duo ‘père-fils’ à être sacrés Champions en NASCAR Cup Series, après les Petty, Lee et Richard et les Jarrett, Ned et Dale !

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA DERNIÈRE COURSE 2020 A PHOENIX

1 – Chase Elliott (Chevy Camaro) Hendrick – 312 tours

2 – Brad Keselowski (Ford Mustang) Penske – 312

3 – Joey Logano (Ford Mustang) Penske – 312

4 – Denny Hamlin (Toyota Camry) Gibbs – 312

5 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) Hendrick – 312

6 – Ryan Blaney (Ford Mustang) Penske – 312

7 – Kevin Harvick (Ford Mustang) Stewart/Haas – 312

8 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) Wood – 312

9 – William Byron (Chevy Camaro) Hendrick – 312

10 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) Gibbs – 312

11 – Kyle Busch (Toyota Camry) Gibbs – 312

12 – Kurt Busch (Chevy Camaro) Chip Ganassi – 312

13 – Aric Almirola (Ford Mustang) Stewart/Haas – 311

14 – Clint Bowyer (Ford) Stewart/Haas – 311

15 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) Petty – 311

16 – Alex Bowman (Chevy Camaro) Hendrick – 311

17 – Christopher Bell (Toyota Camry) Leavine – 311

18 – Austin Dillon (Chevy Camaro) Childress – 311

19 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) Childress – 311

20 – Chris Buescher (Ford Mustang) Roush – 311

21 – Ty Dillon (Chevy Camaro) Germain – 311

22 – Erik Jones (Toyota Camry) Gibbs – 311

23 – Michael McDowell (Ford Mustang) Front Row – 311

24 – Ryan Newman (Ford Mustang) Roush – 311

25 – Matt Kenseth (Chevrolet) Chip Ganassi – 311

26 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) Front Row – 311

27 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) JTG – 310

28 – Cole Custer (Ford Mustang) Stewart/Haas – 310

29 – Brennan Poole (Chevy Camaro) Premium – 309

30 – JJ Yeley (Ford) Ware – 306

31 – Daniel Suarez (Toyota) JTG – 306

32 – Joey Gase (Chevy Camaro) Ware – 302

33 – James Davison (Ford Mustang) Ware – 302

34 – Ryan Preece (Chevy) JTG – 299

35 – Josh Bilicki (Chevy Camaro) Baldwin – 296

36 – TImmy Hill (Ford Mustang) MBM – 288

37 – Garrett Smithley (Chevy) Ware – 261

38 – Corey LaJoie (Ford Mustang) GoFAS – 215

39 – Quin Houff (Chevy Camaro) StarCom – 149

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DE LA NASCAR 2020

1.Elliott : 5040 points – 2. Keselowski : 5035 – 3. Logano : 5034 – 4. Hamlin : 5033.