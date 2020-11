MXGP 2020, MOTOCROSS MONDIAL : LE FRANÇAIS GAUTIER PAULIN NE ROULERA PLUS EN MONDIAL

Nous avons reçu un communiqué de la FFM nous annonçant que le Français Gautier Paulin va se retirer de la compétition internationale.

Son palmarès très riche, en particulier dans le championnat du monde par équipes, le fameux et très célèbre Motocross des Nations, il est rappelé par nos amis de la FFM.

J’ai écrit que dimanche, dernier jour du mondial 2020, les Français avaient fait très fort, les deux pilotes du MXGP ont terminé sur le podium final du GP, Gautier Paulin est monté sur celui du MXGP avec Romain Febvre.

Bon, la relève arrive, le très jeune Tom Vialle a été champion du monde cette année alors qu’il ne roulait en GP que depuis deux ans !

Gautier nous a offert du très grand Motocross mais comme dans tout les sports de haut niveau , il ya un moment où il faut savoir lâcher.

Salut mec, merci et bravo !

Le communiqué de la FFM :

GAUTIER PAULIN STOPPE SA CARRIÈRE INTERNATIONALE

Membre de l’Équipe de France de Motocross à 11 reprises, vainqueur de 5 éditions du Motocross des Nations, notre emblématique capitaine, Gautier Paulin, a décidé de mettre un terme à sa carrière de pilote professionnel après plus de 13 années de compétition au plus haut niveau.

A 30 ans, le Draguignanais, GP21 dans le milieu, quitte la scène internationale avec des états de service exemplaires. Depuis son arrivée dans le monde des Grands Prix, Gautier a animé tous les championnats auxquels il a pris part. Avec huit places dans le top 5 des classements finaux du MX2 et du MXGP, il compte parmi les tricolores ayant signé les plus belles et longues carrières en motocross mondial. Gautier peut aussi s’enorgueillir d’avoir roulé pour les équipes officielles les plus illustres.

La Fédération Française de Motocyclisme tient à lui affirmer son éternelle reconnaissance pour avoir porté si haut et si longtemps les couleurs de la France. Gautier fut l’un de ses ambassadeurs les plus iconiques. Un excellent exemple aussi pour les jeunes générations tant il a toujours fait preuve d’une dévotion totale pour son sport. Impliqué, déterminé, perfectionniste, il a embrassé sa carrière avec un professionnalisme exemplaire. Nous lui souhaitons une retraite heureuse avec autant de réussite qu’en moto.

Le mot du Président de la FFM, Sébastien Poirier

» Je tiens à féliciter Gautier pour son incroyable carrière internationale et pour avoir servi le sport moto français avec autant d’implication. Gautier était au coeur de notre Equipe de France, il a parfaitement pris la mesure de son rôle de leader pour devenir le capitaine emblématique de notre équipe. Je lui souhaite le meilleur pour les prochaines années. »

Jean Louis BERNARDELLI et FFM