‘DERRIÈRE LA VERRIÈRE’ , UN ROMAN AU CŒUR DE LA COURSE AUTOMOBILE

Passionnant le premier des trois tomes de ce roman qui se déroule dans le monde et l’univers de la compétition automobile.

Julien, un jeune garçon qui habite un petit village perdu de Bourgogne, se rend un jour avec son père sur un circuit et découvre l’univers fascinant de la course automobile… Il conçoit dès lors un nouveau rêve qui ne le quittera plus durant toute son adolescence : devenir un pilote de course… !

Un autre garçon du même âge que lui, originaire du Mans, tombe lui aussi amoureux de ce sport… Les deux s’entraînent dur pour franchir le cap du karting dans l’objectif de réaliser un jour leur rêve, celui de tout pilote : la Formule 1…

Bien sûr, seule la victoire est belle, mais un seul peut gagner…

L’auteur

Rémi Boudoul est un ancien pilote de l’Autosport Academy, qui a débuté par le karting de 2003 à 2007 en KFS (Formule FFSA à l’époque), avant de rouler F4 en 2007 (Formule Campus à l’époque, à l’Autosport Academy) puis en Endurance proto en VdeV en 2008 et 2009 avec le Team Extrême Limite, sur une Norma M20F

Ancien élève aussi de Centrale Nantes, Il découvre le sport automobile sur le circuit de Dijon Prenois en rencontrant Yves Morizot, le patron de Stand 21, un ami de son père.

Dans le roman illustré « Derrière la Visière », Rémi nous raconte la fabuleuse saga du destin de Tristan et Julien, les deux héros du livre, et nous immerge dans la peau de ces deux pilotes avec une écriture fluide et agréable. C’est une histoire en plusieurs tomes sur l’univers de la course automobile, où Tristan et Julien vont se lier d’amitié.

« Le célèbre virage de la courbe de Pouas. Il y a ceux qui ont les couilles de le prendre à fond, ceux qui ne les ont pas. Julien bloque sa respiration, vise entre les deux vibreurs, haut-le-cœur dans la bosse, le pied reste soudé au plancher. Sa combinaison est toute mouillée, des bouts de gomme s’arrachent des pneus, de la sueur coule, le cœur bat, le sang pulse dans les veines, il irrigue les muscles et le cerveau. Corps et esprit tendus à un seul but : la trajectoire parfaite. Il caresse le volant, puis contrebraque brutalement. Si le pilote est un funambule, la piste est un fil, un terrain où sa nature, ses qualités et ses dons trouvent un intense moyen d’expression. La voiture se déporte à la limite du vibreur à plus de 200 km/h. Est-ce que ça va passer ? »

« Flirter avec les limites… Se balader partout sur la planète dans les plus grands hôtels et les plus belles voitures, côtoyer les plus grands hommes, se battre pour la gloire, mais surtout rester simple, cette vie de rêve c’est la vie d’artiste, c’est la vie de pilote de course, c’est la vie que je souhaite à tout le monde. Mais ne vous attendez pas à connaître cela sans efforts, attendez-vous à souffrir, douter, ramer, c’est le lot de tous ceux qui y sont parvenus. ».

Vous suivez leurs émotions, leurs succès, leurs échecs, et leur ascension dans le dur monde de l’automobile, jusqu’au sommet, jusqu’au cœur des 24 Heures du Mans.

Il est illustré par Christian Papazoglakis, bien connu dans le monde de la BD et dont les magnifiques illustrations ne laissent pas indifférent les amateurs de beaux livres et de sports mécaniques.

Le livre paraît aux éditions signe de piste, qui ont fait naître les aventures du prince Eric, pour les connaisseurs.

Gilles GAIGNAULT

Le livre est disponible sur Amazon, sur le site de son éditeur http://www.carnet2bord.com/livre-enfant-roman-jeunesse-signe-de-piste-n79-derriere-la-visiere-remi-boudoul-c2x32935630

Ou encore sur son propre site : https://lesaventures2remi3.wixsite.com/website/boutique