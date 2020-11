VICTOIRE ET TROISIÈME TITRE POUR RENÉ RAST A HOCKENHEIM EN DTM

Après sa nouvelle pole ce dimanche matin 8 novembre, sur le circuit d’Hockenheim, théâtre de la dernière manche du Championnat Allemand du DTM 2020, le tenant du titre et leader du millésime 2020, avait fait le plus dur et un grand pas vers sa troisième couronne dans la discipline !

Et cet après-midi quelques heures plus tard, René Rast a bien décroché son 3éme titre en DTM, après avoir avec panache, décroché une ultime victoire en DTM, lui qui désertera la série l’an prochain, pour se lancer dans un nouveau défi, en rejoignant le Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule e !

L’Allemand, s’est en effet imposé ce dimanche lors de la dernière manche du DTM, à Hockenheim, triomphe synonyme de titre, son troisième en quatre années dans ce Championnat Allemand de voitures de tourisme, après ceux obtenus déjà en 2017 et 2019.

Le pilote de l’équipe Audi Rosberg, l’emporte donc en devançant son seul adversaire pour cette couronne, le Suisse Nico Muller qui termine avec les honneurs en se classant honorablement à la deuxième place… premier derrière Rast, avec son Audi ABT !

Et, les premières paroles du Champion, a sa descente de son Audi annonçaient:

« C’est très émouvant»

Et il poursuivait, souriant :

« Non seulement parce que nous avons remporté le titre des pilotes, mais aussi parce que c’était mon dernier tour avec cette belle voiture. Beaucoup de choses se sont réunies pour nous car au milieu de la saison, nous avions presque perdu le titre et en cinq semaines, nous l’avons à nouveau remporté. »

Il enchaînait alors:

« Il y a tellement de moments qui me viennent à l’esprit et il était parfois difficile de rester concentré dans cette course, mais je suis tellement heureux pour tout le monde.»

Avant de conclure :

« Le combat avec Nico toute l’année a été un honneur car il est pilote rapide et aurait mérité le titre et Robin l’aurait mérité aussi. Nous avons juste fait quelques erreurs de moins, et nous avions une voiture rapide à la fin de l’année quand cela comptait vraiment. »

Au classement général final de ce Championnat DTM 2020, René Rast, victorieux de cinq des six dernières manches de la saison, s’offre donc une nouvelle couronne, décrochant le titre avec 353 points, soit 23 points d’avance sur son rival qui en a totalisé lui, 330 !

A retenir encore la sixième place dans cette dernière manche pour le seul pilote Français, Loïc Duval qui roule pour le compte de l’équipe Audi Phoenix, finalement sixième également du Championnat 2020, avec deux podiums cette saison.

Précisons encore que le Polonais Robert Kubica, ancien pilote de F1, qui découvrait cette année le DTM au volant d’une BMW de l’équipe Française ART GP, se classe quinzième avec 20 points.

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA DERNIÈRE COURSE DTM 2020 A HOCKENHEIM

1 – René Rast (Audi) Rosberg, les 37 tours, en 57’49″271

2 – Nico Muller (Audi) Abt, à 10″199

3 – Jamie Green (Audi) Rosberg, à 13″409

4 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix, à 16″648

5 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 17″887

6 – Loïc Duval (Audi) Phoenix, à 26″068

7 – Jonathan Aberdein (BMW) RMG, à 32″673

8 – Timo Glock (BMW) RMG, à 40″451

9 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM, à 40″974

10 – Philipp Eng (BMW) RBM à 43″244

11 – Marco Wittmann (BMW) RMG, à 48″476

12 – Fabio Scherer (Audi) WRT, à 53″027

13 – Harrison Newey (Audi) WRT, à 56″513

14 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 65″095

15 – Robert Kubica (BMW) ART GPQ, à 1’15″953

16 – Lucas Auer (BMW) RMR, à 1 tour

Meilleur tour: René Rast, en 1’31″027

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU CHAMPIONNAT DTM 2030

1.Rast : 353 points – 2.Muller : 330 -3.Frijns : 279 – 4.Rockenfeller : 139 – 5.Glock: 120 – 6.van der Linde et Duval : 108 – 8.Green : 98 – 9.Wittmann : 95 – 10.Habsburg : 68