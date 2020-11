RENÉ RAST EN POLE A HOCKENHEIM CE DIMANCHE FILE VERS UN NOUVEAU TITRE DTM

René Rast a très certainement fait le plus dur ce dimanche matin 8 novembre en s’offrant avec 1’28 « 337, la pole de l’ultime épreuve de la saison 2020 du DTM, en vue d’un nouveau titre qu’il convoite cet après-midi à l’arrivée à Hockenheim, surement également sa dernière pole position dans la discipline lui qui l’année prochaine délaissera le DTM pour rejoindre le Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule e

Bien des observateurs considèrent que sa pole vaut de l’or, non seulement parce que dans cette course finale le Champion en titre pourra s’élancer devant tout le peloton et pour la septième fois de l’année, mais aussi parce qu’elle lui permet de remporter 3 points qui risquent de s’avérer très lourds sur son seul adversaire dans la course au titre, Nico Muller.

Victorieux samedi de la 1ére manche, le Suisse, raccourcissait du coup l’écart au classement, passant de -20 à -13, mais maintenant au terme des qualifications, il reglisse à -16 !

Pour espérer être titré Muller doit absolument l’emporter cependant en même temps, René Rast doit au pire se classer à la cinquième place suffisante pour être sûr de conserver sa couronne.

Muller partira donc de la seconde ligne, quatrième, derrière Mike ‘Rocky’ Rockenfeller et aux côtés de Jamie Green.

Derrière, on pointe Jonathan Aberdein avec la plus rapide des BMW, le seul de la firme Bavaroise à s’installer dans le top 10 avec Timo Glock, classé neuvième.

Entre le Sud-Africain et l’ancien pilote de F1, on retrouve le Français Loïc Duval, Ferdinand Habsburg et Robin Frijns, ce dernier troisième du classement provisoire mais désormais totalement ‘hors-jeu’ pour le titre.

Peter SOWL

Photos : DTM

LA GRILLE DE DÉPART DE LA DERNIÈRE COURSE DE LA SAISON 2020

1 – René Rast (Audi) Rosberg – 1’28″337

2 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix – 1’28″739

3 – Jamie Green (Audi) Rosberg – 1’28″755

4 – Nico Müller (Audi) Abt – 1’28″757

5 – Jonathan Aberdein RMR – 1’28″781

6 – Loïc Duval (Audi) Phoenix – 1’28″815

7 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT – 1’28″835

8 – Robin Frijns (BMW) Abt – 1’28″961

9 – Timo Glock (BMW) RMG – 1’28″962

10 – Fabio Scherer (Audi) WRT – 1’28″972

11 – Philipp Eng (BMW) RBM – 1’29″064

12 – Sheldon van der Linde RBM – 1’29″084

13 – Robert Kubica (BMW) ART GP – 1’29″180

14 – Lucas Auer (BMW) RMR – 1’29″350

15 – Harrison Newey (Audi) WRT – 1’29″607

16 – Marco Wittmann (BMW) RMG – 1’29″636