MOTOGP 2020 : MIR VAINQUEUR A VALENCE, CHUTE DE QUARTARARO, FINALEMENT CLASSÉ … 14

Il faisait finalement aprés deux journées humides et pluvieuses, pourtant tellement beau, avec une piste à 28 degrés !

Mais le malheur fond sur le jeune Français Fabio Quartararo, qui tombe au premier tour au même endroit qu’Aleix Espargaro l

Mais sans accrochage !

En tête au holeshot, Pol Espargaro devant Rins et Mir !

Les deux Suzuki passent vite la KTM, le rêve de Pol Espargaro d’en gagner au moins une seule, s’éloigne encore une fois !

A l’arrière, Fabio Quartararo est reparti, il finira sous le damier à une bien décevante quatorzième, sauvant ainsi sa deuxième place au général mais à égalité de points, ex-aequo avec Rins et loin désormais à… 37 points de Mir ! Dorénavant pour Fabio, le titre s’éloigne…encore un peu plus !!!!

Mir qui passera son équipier Rins à dix tours de l’arrivée et lui collera jusqu’à une seconde d’avance pour montrer qu’il n’y a pas de course d’équipe, que Rins avait proposé il y a quelques semaines et que le taulier Brivio avait refusé !

D’ailleurs, Rins devra se battre avec Pol Espargaro pour garder sa deuxième place !

Donc c’est très beau, la première victoire de Mir (un paquet de mes confrères, et oui il ya des idiots dans tous les métiers, lui reprochaient de gagner peut être un titre sans une seule victoire, et pan dans la tronche !).

C’est très triste de voir Yamaha qui était si brillante en début d’année passer dans le camp des cancres en fin de saison, Quartararo chute et termine quatorzième après être reparti, Morbidelli est onze, Vinales treize et Rossi tombe en carafe !

Triste constat … triste spectacle !

Et puis, il y a la course formidable de l’autre pilote Français Johann Zarco, parti quatre, il est sur le sec avec une meule d’occase et reste six, collant jusqu’à une seconde à Miller avec… sa moto d’usine, lui !

Miller parviendra à le passer mais presque piteusement, en toute fin de course…

Johan Zarco terminant finalement neuf, sur le sec, avec sa moto, il ne peut vraiment pas faire mieux…

Mais on a bien cru qu’il terminerait devant Miller, Ducati a du savourer…

Autre truc incroyable, vu le nombre de chutes, il n’y a que quatorze pilotes à l’arrivée, autrement dit tout le monde est dans les points, les deux petits points repris par Quartararo, reparti après sa chute, sont le fruit d’un gros courage, perdre la tête haute, c’est le privilège et la magie des chefs…

Le Championnat n’est pas terminé, Mir a 37 points d’avance certes mais il reste deux Grands Prix, donc 50 points à distribuer aux vainqueurs. Mais Mir semble tranquille avec une telle avance, une telle marge!

Alors vivement dimanche prochain, Quartararo peut faire durer le truc jusqu’à Portimao, à condition d’être très bon le week end prochain. Mais on peut craindre ce dimanche 8 novembre que le rêve de titre se soit bien définitivement envolé…

Au fait, Mir est le neuvième vainqueur en Moto GP cette année !

En Moto2, Lowes a perdu la tête au mondial en chutant alors qu’il était deux en train de rattraper Bezzecchi, qui gagne cette course devant Jorge Martin.

De l’autre côté, Bastianini, parti fond de grille, a terminé quatre et est donc le nouveau leader de la cylindrée, avec six points d’avance au général, ce qui nous donnera dimanche prochain une superbe lutte pour le titre !

En Moto3, idem, le leader du général, Arenas est tombé, mais son challenger Ogura n’a pas réussi à le reprendre au championnat en terminant trois derrière Fernandez, qui gagne son premier GP et Garcia qui est deux.

Il y a au général trois points de différence entre Arenas et Ogura, la KTM devant la Honda, autrement dit là aussi on peut imaginer la finale à Portimao !

Bref, un beau GP, enfin sous le soleil, avec des résultats absolument imprévisibles et partout le combat continue !

Je an Louis BERNARDELLI

Photos : MotoGP