« VALENTINO ROSSI, GRAINE DE CHAMPION » (Tome 1)

Nouvelle bande dessinée de Sandro Garbo

4 ans après l’album spectaculaire « Steve McQueen in Le Mans » basé sur le film culte, découvrez la nouvelle bande dessinée humoristique en hommage à la légende du motocyclisme, VALENTINO ROSSI !

« Rossi profite de l’aspiration pour atomiser Gibernau à l’entrée du virage !! Coude parterre !! Vous avez vu ?! Le coude parterre !!!! NOUVELLE VICTOIRE DU DOCTEUR À ASSEN ! »

« Rossi passe Capirossi devant 100’000 spectateurs en plein délire au Mugello ! LA GUERRE DES TITANS A COMMENCÉ !! »

« Pour Rossi et Biaggi, il n’y a maintenant qu’une seule stratégie possible : ROULER À FOND JUSQU’EN ENFER S’IL LE FAUT ! Les gladiateurs sont entrés dans l’arène et un seul en ressortira ! Il reste 5 tours à parcourir qui peuvent changer l’Histoire !!! »

Entièrement imaginée et dessinée par Sandro Garbo, Graine de Champion retrace certaines des plus belles victoires de sa longue carrière et on y retrouve bien sûr tous ses grands rivaux. Capirossi, Gibernau, Lorenzo, Stoner, etc. mais surtout son ennemi de toujours, Max Biaggi !

Tous sans exception en prennent plein la tronche et vous verrez « The Dottore » leur mettre des claques du début à la fin.

Ça déménage grave et ça bastonne à toutes les pages !

Par son dynamisme déjanté et son humour débridé, Graine de Champion vous surprendra à coup sûr ! Mais c’est aussi un hommage sincère et sans concession au nonuple Champion du monde et seule véritable star mondiale actuelle de la Moto GP.

Sandro Garbo suit Valentino Rossi depuis ses débuts et il a mis tout son cœur dans ce projet. Plus qu’un simple album, c’est une œuvre créée par un fan, pour tous les fans !

Gilles GAIGNAULT

La sortie du tome 2 de la série est prévue en mars 2021.

Format : Couverture cartonnée, 48 pages en couleur

Pour acheter la BD en ligne, rendez-vous sur le site internet officiel de Garbo Comics