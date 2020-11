RENÉ RAST EN POLE AVEC NICO MULLER EN 1ére LIGNE A HOCKENHEIM EN DTM

A Hockenheim a débuté le dernier week-end de la saison DTM, millésime 2020, celui qui clôturera le cycle technique de classe 1 et, plus généralement, toute une époque de cette discipline longtemps considérée comme le ‘ MUST ‘ en Allemagne et qui au fil du temps a perdu de sa splendeur…

Et pour l’avant-dernière manche du calendrier, la 1ére course verra les deux principaux prétendants au couronnement demain dimanche 8 novembre, l’Allemand, René Rast et le Suisse Nico Muller, tous deux pilotes de l’équipe Audi, s’élancer depuis la première ligne !

En effet à l’issue de la session des qualifications ce samedi matin, ce sont eux qui signent les deux meilleurs chronos et seuls 48 millièmes séparent les deux porte-étendards d’Audi, avec l’Allemand qui obtient au volant de son Audi du Team Rosberg, la sixième pole position de l’année 2020 et augmente du coup d’un autre point supplémentaire son avantage au classement général provisoire, face au à son rival Suisse, écart qui passe désormais de plus 29 à plus 30 points.

Et par conséquent, dés aujourd’hui, au terme de cette première de deux ultimes courses du DTM 2020, Rast pourrait déjà être titré et remporter le titre.

A la fin de cette séance qualificative, René Rast – champion en titre – a réalisé 1’28 « 405, devançant, le Suisse très près, avec le record des deux premiers intermédiaires frustré seulement par un troisième secteur moins efficace et qui signe un chrono de 1’28″453

Le troisième du classement du Championnat le Hollandais Robin Frijns, s’est loupé ne terminant que huitième, avec plus de sept dixièmes de retard.

Bonne troisième place par contre pour Jonathan Aberdein avec le plus rapide des BMW, mais à 486 millièmes du temps de référence. Le Sud-Africain s’est placé devant Jamie Green et l’autre M4 de son compatriote, Sheldon van der Linde qui complét ainsi le Top 5.

Après on pointe l’Autrichien Philipp Eng et le Français Loïc Duval, sixième et septième.

Suivent dans l’ordre, Robin Frijns on l’a dit au volznt de l’une des Audi Abt, Mike ‘ Rocky’ Rockenfeller avec l’Audi Phoenix et le Suisse Fabio Scherer qui pilote, lui , l’une des Audi Belges du WRT

Top 10 loupé d’un rien pour Robert Kubica finalement onzième, qui dans la récente seconde course, lors de la dernière manche à Zolder a célébré son premier podium personnel dans la catégorie, avec la BMW de l’écurie Française ART Grand Prix.

Peter SOWL

Photos : DTM

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére COURSE D’HOCKENHEIM

1 – René Rast (Audi) – Rosberg – 1’28″405

2 – Nico Müller (Audi) – Abt – 1’28″453

3 – Jonathan Aberdein (BMW) – RMR – 1’28″891

4 – Jamie Green (Audi) – Rosberg – 1’28″929

5 – Sheldon van der Linde (BMW) – RBM – 1’29″026

6 – Philipp Eng (BMW) – RBM – 1’29″087

7 – Loïc Duval (Audi) – Phoenix – 1’29″118

8 – Robin Frijns (Audi) – Abt – 1’29″137

9 – Mike Rockenfeller (Audi) – Phoenix – 1’29″176

10 – Fabio Scherer (Audi) – WRT – 1’29″287

11 – Robert Kubica (BMW) – ART – 1’29″300

12 – Ferdinand Habsburg (Audi) – WRT – 1’29″599

13 – Timo Glock (BMW) – RMG – 1’29″599

14 – Marco Wittmann (BMW) – RMG – 1’29″628

15 – Harrison Newey (Audi) – WRT – 1’29″749

16 – Lucas Auer (BMW) – RMR – 1’29″867