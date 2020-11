MOTOGP 2021 : MARINI ET BASTIANIANI CONFIRMÉS CHEZ DUCATI EN 2021

On le savait depuis des mois, je j’ai d’ailleurs annoncé à l’époque, il est vrai qu’il n’y avait pas eu de confirmation!

Mais si dans ce métier, on attend les confirmations officielles pour publier, on va connaître l’angoisse dite de la page blanche!

Il y a des mois, Rabat, qui disposait encore d’un contrat d’un an avec Avintia s’est rendu compte qu’il allait être mis à la mode Karel Abraham, dehors.

Son contrat devenant les petits bouts de papier de la célèbre chanson de Régine.

Le team Avintia:Esponsorama est coutumier de ce genre de chose…

Durant les qualifs ce samedi 7 novembre 2020 après midi, Dorna TV a fait passer deux cartons annonçant la confirmation, je l’ai donc écrit dans mon résumé mais tout le monde ne lit pas forcément ma littérature.

Et puis certains médias se sont jetés dessus comme s’ils découvraient la roue (Summer, 4000 ans avant JC) ou l’apesanteur (Newton, 1784) peut-être ont ils peur du grand vide qu’il y aura entre Portimao et la date théorique du 23 mars au Qatar et qu’ils commencent à meubler.

Cela dit, je n’ai pas la science infuse, les lecteurs ne se jettent pas forcément sur ce que j’écris (la modestie ça me tuera !) donc je fais comme les autres.

Mais selon une vielle recette que m’a passé mon héros Albert Londres dans un rêve éveillé, on va vous en dire un peu plus que les autres…

Ducati est la seule marque qui fasse tourner six motos, deux factory et deux satellites Pramac auxquelles sont fournies des motos d’usine.

Et puis il y a le team Avintia, dit Esponsorama , dans lequel roule Johann Zarco cette année, il sera l’an prochain chez Pramac avec Jorge Martin.

Dans le team factory, il y aura Miller et Bagnaia en 2021.

Le troisième team roule avec des motos de l’année précédente, il a été sans un rond durant des années, jusqu’à l’arrivée de Zarco que Ducati paie et qui en a reçu une aide technique considérable.

Il y avait donc un guidon pour remplacer Johan Zarco, qui a été confié il ya un milliard d’années à Bastianini qui se bat en ce moment avec Lowes pour le titre mondial de Moto2.

Le troisième au mondial, avant le GP de ce dimanche, est … Luca Marini !

Le frère de Rossi.

Ce qu’il en dit :

« Rejoindre le MotoGP est le rêve de tout pilote. Avoir cette opportunité, tout en étant en mesure de la partager avec le Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing et Ducati, est encore mieux. Ces dernières années, j’ai gagné en expérience avec le team, ça s’est d’ailleurs vu en termes de résultats. Nous entrons à présent dans une phase cruciale. Nous allons continuer de travailler dur pour atteindre nos objectif, avant d’effectuer cette ascension. »

Justement quand le bruit (très fort !) Marini est arrivé, il était évident que Ducati voulait qu’Avintia devienne un vrai team privé et pas un truc à la recherche permanente de ronds, on a dit aussi à l’époque que Rossi n’avait signé qu’un an chez Petronas, parce qu’en 2022 il veut racheter Avintia et créer son team VR46 en MotoGP.

Dont Marini, son frère, sera évidemment l’un des pilotes.

D’ailleurs, c’est marrant, dans son interview ci-dessus, Marini évoque pour son arrivée un mariage Sky Racing Team, Esponsorama et Ducati !

Comme ce nouveau team ne peut pas obtenir de motos chez Yamaha, qui ne veut pas en fabriquer plus de quatre, il se dit que Rossi retrouverait Ducati ce qui serait un gros clin d’œil du destin !

Donc Ducati, pour donner de la valeur à ce team, fera rouler Bastianini et Marini en 2021, ce qui a été confirmé ce jour, Ducati est vraiment le team qui prend le plus de temps pour confirmer des trucs que l’on sait parfois depuis des mois.

Quant à Rabat, le con de l’histoire, mais il faut toujours un con dans toute histoire, on lui a proposé de rouler en mondial Superbike WSBK.

Mais sa très aisée famille de bijoutiers à Barcelone décidera peut-être aussi que même quand on est riche à crever, flanquer l’argent par les fenêtres pour faire plaisir au garçon de la famille, devient petit à petit insupportable.

C’était le cas avec Karel Abraham, fils d’un très riche négociant tchèque de matériel médical qui était presque systématiquement derjo, idem pour Rabat d’ailleurs.

Bon on est navrés pour eux mais ils trouveront du taf pour faire bouillir la marmite ça c’est sûr.

En tous cas c’est fait, le duo Marini-Bastianini existera en 2021 chez Ducati.

Jean Louis BERNARDELLI