LA VICTOIRE CE SAMEDI A HOCKENHEIM DE MULLER RELANCE LE MATCH AVEC RAST POUR LE TITRE CE DIMANCHE!

En lice tous les deux pour l’obtention du titre de Champion DTM, Nico Muller et René Rast ont réalisé une spectaculaire première course e samedi à Hockenheim car il n’y avait pas qu’une seule victoire en jeu, mais également de gros points à récolter en vue du Championnat DTM 2020 que visent les deux pilotes Audi.

Et c‘est le challenger, le pilote Suisse qui l’a finalement emporté, regagnant 7 points sur son rival et passant ainsi du coup de -20 à -13, un mince écart qui lui permet d’espérer encore renverser la situation ce dimanche, lors de l’ultime manche du calendrier de la saison 2020.

Entre le point attribué pour l’auteur de la pole et ceux de la dernière course, 28 points maximum restent en jeu.

Muller a porté son attaque décisive à trois tours de la ligne d’arrivée, après le redémarrage et le retour aux stands de la voiture de sécurité, entré en piste à la suite de la sortie de Timo Glock.

Le Suisse célébrait donc ainsi le succès qui lui manquait depuis l’épreuve du Nürburgring et le double meeting et les quatre manches de Zolder, ou Rast avait brillé, annihilant son avantage au classement général provisoire, Rast, qui en Belgique avait inscrit quatre triomphes sur quatre possibles.

Aujourd’hui samedi 7 novembre, pour l’avant dernière manche DTM 2020, la réaction de Muller victorieux, lui permet de garder l’espoir d’être sacré ce dimanche et de conserver les jeux ouverts jusqu’à la fin de l’ultime course ce dimanche.

A retenir, la bonne quatrième place du Français Loïc Duval, au volant de son Audi du Team Phoenix et qui remonte à la septième place du Championnat, totalisant 100 points!

Muller qui confiait :

« Compte tenu des circonstances et savoir ce qu’il y avait sur la table, c’est plus stressant mais j’ai essayé d’en profiter autant que je le pouvais, car ce sont des courses sur lesquelles vous regardez en arrière et que vous pensez« wow ». C’était une méga course et garder le championnat ouvert me rend très heureux. »

Et il ajoutait :

« Aller à Hockenheim et avoir la chance de réaliser un rêve demain est quelque chose de grand pour moi et cela me motive à essayer de le réaliser. Je vais bien dormir ce soir et puis tout donner demain car je n’ai rien à perdre. Je n’ai pas à me soucier de conserver une avance en tant que chasseur, je peux simplement aller à fond et voir ce qui se passe. »

Avant de conclure :

« Demain sera le plus grand jour de ma carrière, et je vais essayer de l’apprécier. »

Pour sa part, René Rast, indiquait, lui :

« C’était une très mauvaise course et peu de choses se sont déroulées correctement. Le moment clé a été le dernier tour, car je ne savais pas que c’était le dernier tour. L’écran disait qu’il y en avait deux, donc je n’ai pas attaqué pour la tête car je voulais attendre le dernier tour, puis le drapeau à damier est sorti. Je pense que j’aurais pu gagner la course, ce qui est vraiment dommage. 13 points, c’est encore un gros écart et nous devons voir où je dois finir si Nico gagne à nouveau demain. Je suis très mécontent de la course d’aujourd’hui et j’ai besoin de digérer celle-ci. »

Peter SOWL

Photos : DTM

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE

1 – Nico Muller (Audi) Abt – 36 tours, en 1’01’11″045

2 – René Rast (Audi) Rosberg, à 0″622

3 – Jamie Green (Audi) Rosberg, à 1″033

4 – Loïc Duval (Audi) Phoenix, à 4″960

5 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR, à 6″580

6 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix, à 6″611 *

7 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 6″727

8 – Robert Kubica (BMW) ART GP à 8″668

9 – Philipp Eng (BMW) RBM, à 9″025

10 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM, à 11″056

11 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 12″646

12 – Lucas Auer (BMW) RMR, à 15″244

* 0″3 de pénalité

MEILLEUR TOUR: René Rast, en 1’30″487

ABANDONS

32° tour – Fabio Scherer

28° tour – Timo Glock

1° tour – Marco Wittmann

1° tour – Harrison Newey

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Rast : 325 points – 2.Muller : 312 – 3.Frijns : 269 – 4.Rockenfeller : 125 – 5.Glock : 116 – 6.van der Linde : 106 – 7.Duval : 100 – 8.Wittmann : 95 – 9.Green : 82 – 10.Habsburg : 68