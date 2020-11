LIVRE BLEU MATRA … LA COULEUR DE LA VICTOIRE!

Quel formidable bouquin que ce livre, consacré à la mythique marque Française, rédigé par trois passionnés d’automobile et de Matra, Serge Cailler, Luc Joly et Yves Ronga.

Lesquels nous font revivre la formidable histoire de l’aventure et épopée Matra.

La firme créée par Marcel Chassagny possédant un palmarès impressionnant, et comprenant notamment entre autres:

Championnat du Monde des Pilotes de Formule 1 : Jackie Stewart sur Matra-Ford MS80

9 victoires en Grand Prix de F1 en 1968 et 1969

3 victoires aux 24 Heures du Mans

1972 : Henri Pescarolo-Graham Hill (Matra Simca MS370)

1973 : Henri Pescarolo-Gérard Larrousse (Matra Simca MS670B)

1974 : Henri Pescarolo-Gérard Larrousse (Matra Simca MS670B)

2 titres de Champion du Monde des Constructeurs en 1973 et 1974

3 Trophées de Champion d’Europe de Formule 2 (1967, Jacky Ickx – 1968, Jean-Pierre Beltoise – 1969, Johnny Servoz-Gavin)

MATRA reste le synonyme du renouveau du sport automobile Français avec ALPINE au début des années 60. Sous l’impulsion de son Directeur Général, le regretté Jean-Luc Lagardére !

Victorieuse en Formule 1 avec la grande écurie Tyrrell, la firme de Romorantin mais dont le service course était lui basé à Velizy, a surtout bâti sa légende dans le monde de l’endurance, en triomphant à trois reprises aux redoutables 24 Heures du Mans en 1972, 1973 et 1974, non sans avoir décroché deux titres de Champion du monde, face à la Scuderia Ferrari, très impliquée à l’époque en endurance.

Aujourd’hui encore, MATRA et sa panoplie de légendaires pilotes (Jacky Stewart-Jean Pierre Beltoise-Henri Pescarolo-Graham Hill-François Cevert-Johnny Servoz Gavin-Chris Amon-Jean Pierre Jaussaud-Gérard Larrousse) reste toujours bien ancré dans la mémoire des fans.

Cet ouvrage remarquablement illustré par bon nombre de photographies inédites, fait vraiment revivre avec nostalgie la merveilleuse épopée de la firme aux voitures bleues de France.

C’est franchement une véritable mine d’or… Depuis les tous débuts en février 1965 dans les locaux exigus du Boulevard Murat dans le très chic 16éme arrondissement de Paris, rien ne manque. Année par année, course par course, tout est raconté, détaillé avec précision et ‘royalement’ illustré !

Avec une multitude de témoignages des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens qui ont tous œuvré pour faire gagner et triompher MATRA sur tous les circuits du monde et dans toutes les disciplines, où la firme de Velizy était engagée, depuis les débuts en Formule 3, en passant par la Formule 2, jusqu’à la très prestigieuse F1.

Sans oublier bien évidemment, l’endurance et les dizaines de victoires sur tous les circuits mondiaux dont les trois plus magiques et décrochées aux 24 Heures du Mans.

Sincèrement, il existe une multitude de bouquins sur l’aventure MATRA, tous passionnants. Mais ce ‘ptit dernier mérite d’être entre les mains des amoureux de la marque, tant il nous a conquis par sa richesse d’informations, de détails et de sublimes clichés dont une grande partie complètement inédits!

Et ce jusqu’à la fin de l’histoire, et la conférence de presse du patron, Jean Luc Lagardére, le 10 décembre 1974, à 15 Heures 30’ à Velizy, annonçant l’arrêt et le retrait définitif de MATRA de la compétition!

Gilles GAIGNAULT

BLEU MATRA, LA COULEUR DE LA VICTOIRE

Editions ETAI

59,00 €