LES CHAMPIONS ELMS 2020 APRÈS LA DERNIÈRE COURSE DE LA SAISON A PORTIMAO

LMP3 : UNITED AUTOSPORTS SACR É

La dernière course de 4 heures de la saison 2020 a été passionnante et riche en coups de théâtre, avec à l’arrivée de cette ultime manche disputée sur le circuit Portugais de Portimão en Algarve, la victoire de l’Aurus 01-Gibson, la N°26 de l’équipe Russe du G-Drive, sa première en ELMS depuis l’épreuve de Catalunya à Barcelone en 2019.

L’équipe du Duqueine Team, signant, elle, son premier podium en ELMS devant les Champions 2020, l’écurie United Autosports, dont l’ORECA N°22, mantes fois victorieuse cette saison, a ainsi terminé sur le podium de chacune des cinq manches du calendrier 2020 !

LMP3 : UNITED AUTOSPORTS EGALEMENT COURONNÉ…

L’une des Ligier JS P320, de United Autosports, la N°2, pilotée par le trio, Wayne Boyd, Rob Wheldon et Tom Gamble, a remporté les 4 Heures de Portimão.

Cette victoire permet à cette équipe United Autosports de remporter son troisième titre LMP3 en ELMS, après ceux déjà obtenus en 2016 et 2017.

La Ligier N°13 de l’écurie Polonaise Inter Europol Competition, prend la place de vice-championne avec Martin Hippe suivie par la N°8 de RealTeam Racing pilotée par David Droux.

LMGTE : PROTON COMPÉTITION TITRÉ !

La lutte pour les titres Equipes et Pilotes de la catégorie LMGTE 2020, ne pouvait être plus serrée car les deux entités, Proton Competition et Kessel Racing ont terminé première et deuxième au Portugal.

Les deux écuries terminent donc avec chacune 99 points et deux victoires, deux secondes places, une quatrième place et deux pole positions en cinq courses.

Mais au final, c’est bien l’équipage Christian Ried, Michele Beretta et Alessio Picariello, qui a été déclaré Champion, car bien qu’ex-aequo, le Team Allemand l’emporte face à l’équipe Suisse et ce par le fait d’avoir remporté la première course de la saison au Paul Ricard !

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR