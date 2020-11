PREMIERE HYBRIDATION D’UN VÉHICULE D’ÉPOQUE, UNE SUNBEAM ALPINE, GRACE A L’AVENTURE PEUGEOT

L’Aventure Peugeot poursuit son travail exploratoire sur le rétrofit et l’hybridation des modèles classiques de ses marques, dans le respect de l’histoire et de l’authenticité. Cela répond à des attentes de passionnés mais aussi à des contraintes réglementaires de circulation de plus en plus nombreuses. L’objectif à terme est de donner une seconde vie aux voitures anciennes et plus de liberté de circulation.

Le vendredi 11 septembre dernier, L’Aventure Peugeot était à Monaco avec l’ASEM (Association Smart Electric Monaco) pour présenter la première hybridation d’un véhicule d’époque, sur une Sunbeam Alpine de 1954, dans le cadre du salon EVER, en présence de ‘Son Altesse Sérénissime’ le Prince Albert II de Monaco.

Parmi les partenaires de ce projet, le dossier a eu le soutien de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) et du CNPA (Conseil National des Professions de l’Automobile).

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?

Dans le cadre de sa mission, l’ASEM a souhaité hybrider pour la première fois un véhicule de collection, un projet qui allie patrimoine, réalité économique et respect de l’environnement. Son choix s’est naturellement porté sur une magnifique Sunbeam Alpine de 1954, d’une part parce qu’il s’agit d’une voiture de collection prestigieuse, et d’autre part parce que son histoire est fortement liée à Monaco.

En effet, une voiture identique est à l’honneur dans le film d’Alfred Hitchcock « La Main au collet », sorti en 1955, tout autant que Cary Grant et Grace Kelly !

On célèbre d’ailleurs cette année le 65ème anniversaire de la sortie du film.

C’est en présence de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco et de Brigitte Auber, actrice du film « La Main au collet » (photo) qu’a été dévoilée l’auto dans le cadre du Salon EVER Monaco.

Pour la partie technique, l’ASEM s’est tournée vers L’Aventure Peugeot, puisque la marque Sunbeam fait partie de son patrimoine (Sunbeam était une des marques contenues dans la corbeille du groupe Chrysler Europe racheté par Peugeot en 1978).

Une ambition commune, dans le respect de l’authenticité

L’ASEM a également choisi L’Aventure Peugeot parce qu’elle est attachée à l’histoire industrielle et au respect de l’authenticité. Les deux associations partagent un objectif commun : pouvoir proposer au plus grand nombre des solutions pérennes et respectueuses de l’environnement.

L’Aventure Peugeot est intervenue dans ce projet, d’une part pour de l’esthétique et mise au point mécanique, puis pour hybrider le véhicule avec l’aide technique de Mécabora Classic, expert en solutions d’hybridation.

Mécabora Classic, société née de la rencontre de 3 anciens ingénieurs de Peugeot Sport (Jean François Nicolino, Jérôme Lallemand et Michel Blayer) et de Pierre Rageys, ex-directeur de Rétromobile.

La structure d’origine de la voiture est conservée et le conducteur peut choisir de rouler en électrique ou en thermique (comme avant) en fonction de ses envies ou de ses besoins, pour un roulage urbain par exemple.

L’équilibre et la sécurité du véhicule sont également préservés grâce à un pack électrique parfaitement intégré.

L’hybridation proposée par L’Aventure Peugeot a été réalisée par l’ajout d’organes supplémentaires qui ne perturbent ni l’équilibre ni la sécurité de l’automobile, et, c’est important, sans modification des pièces d’origine et intégralement réversible.

Enfin, l’un des principaux atouts de ce projet est d’apporter une solution raisonnable, accessible au plus grand nombre.

Maxime Calka, président de l’ASEM.

« Contrairement aux véhicules thermiques rétrofités en véhicules électriques, ce projet ouvre de véritables perspectives aux propriétaires de véhicules historiques qui souhaitent faire évoluer leurs automobiles dans le respect des nouvelles normes environnementales sans que cela n’altère l’esprit et la mécanique d’origine de leurs autos. »

Sunbeam Alpine Hybride de 1954

La Sunbeam hybridée présentée est une première version avec un moteur 48V d’un équipementier automobile pour une utilisation en tout électrique de près d’une heure à 50 km/h max. Une version 2 est à l’étude pour améliorer la puissance et l’autonomie. Cette voiture est toujours capable de rouler à 100% avec son moteur d’origine. Simplement, elle pourra également passer en mode électrique lorsqu’elle se déplacera en ville, respectant ainsi les nouvelles contraintes environnementales.

Informations techniques

Architecture

Hybridation parallèle de type P4 (positon du moteur sur la transmission finale) permettant un mode ZEV (zéro émission véhicle) – 100 % électrique et un mode thermique identique à l’origine.

Utilisation d’un moteur type IBSG de grand fournisseur automobile, utilisé dans les architectures mildhybride moderne.

Utilisation d’une tension « 48V », permettant un accès à des composants de grande série automobile à cout réduit et une sécurité pour les utilisateurs très importante (tension continue < 60V)

Interface mécanique de la motorisation électrique sur l’entrée du pont arrière n’ayant entrainé aucune modification du véhicule d’origine et intégralement réversible.

Caractéristiques et Performances en mode électrique

Moteur de 6-10kW, batteries 4kWh-48V

Permettant d’atteindre une vitesse de 50km/h et une autonomie d’environ 50 km

Recharge par prise secteur standard 220V/16A

Suite de L’Aventure Hybride

Après cette première étape, choix a été fait de travailler sur une nouvelle solution technique pour apporter plus d’agrément d’utilisation, avec toujours le même fil conducteur -> proposer une mobilité propre, dans le respect de l’histoire et de l’authenticité, pour que le collectionneur conserve le plaisir de rouler en ancienne en toute liberté !

Une aventure à suivre sur le site laventurepeugeotcitroends.fr

L’AVENTURE PEUGEOT : UN PEU D’HISTOIRE…

L’Aventure Peugeot fait partie de L’Aventure Peugeot Citroën DS, une association Loi 1901 dont la mission est de préserver, développer et faire rayonner le patrimoine des marques du Groupe PSA, en France et dans le monde.

L’Aventure, c’est plus de 200 ans d’histoire, cinq univers, l’Aventure Peugeot, Citroën Heritage, DS Héritage, l’Aventure Automobile à Poissy, le Centre d’archives de Terre Blanche et deux sites patrimoniaux ouverts au public, le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux et le Conservatoire Citroën-DS à Aulnay-sous-Bois.

Pour répondre aux attentes et besoins des collectionneurs, l’Association développe ses services de documentation (par exemple pour la réalisation de cartes grises de collection), d’entretien et de restauration de véhicules anciens, et de commercialisation de pièces de rechange Classic.

Un site internet dédié est aussi disponible pour commander en ligne : https://www.pieces-de-rechange-classic.com

Les équipes de l’Aventure œuvrent avec et pour ses adhérents, les clubs de collectionneurs et tous les passionnés. L’Association organise ou participe à des salons et des événements toute l’année.

Propriétaire ou non d’une voiture de collection pour être membre de cette association. En effet, tous les amoureux des marques, de leur histoire, peuvent adhérer.

Chacun peut contribuer à la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel en devenant membre de L’Aventure Peugeot Citroën DS.

Pour ne rien rater, toutes les informations sont disponibles sur le internet : www.laventurepeugeotcitroends.fr

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY – AVENTURE PEUGEOT