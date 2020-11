LE GRAND PRIX AUTOMOBILE DE PAU, COMME EN 2020… A NOUVEAU ANNULÉ EN 2021!

Quel avenir pour le Grand Prix de Pau épreuve en ville créée en 1933 ?

Il est permis de se poser la question !

Annulé en 2020 en raison de l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Grand Prix de Pau moderne et historique, le sera à nouveau en 2021.

L’ASAC Basco-Béarnais, l’annonce ce jeudi soir 4 novembre 2020.

« Vu les nombreux articles parus ces derniers jours et les diverses réactions nous prenons la parole aujourd’hui. Effectivement c’est avec tristesse que nous vous annonçons qu’il n’y aura pas de Grand Prix de Pau en 2021.»

Et de préciser:

« Nous avions déposé les dates au calendrier de la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) et nous avons gardé le silence jusqu’à maintenant car nous gardions espoir d’un retour à la normale et d’une situation sanitaire qui s’arrangerait en cette fin d’année.Malheureusement ce n’est pas le cas et vu que l’organisation d’une telle manifestation commence au moins six mois en amont, en concertation avec les interlocuteurs de la Ville, d’SRO et HVM les intervenants des GP moderne et historique, nous avons décidé de retirer ces dates du calendrier. »

Rappelons qu’après avoir fait partie des calendriers internationaux des Championnats des monoplaces de la F2, puis de la F3000 et ensuite de la F3 Européenne, le GP de Pau s’était ensuite orienté vers le mondial WTCC puis les GT et la F4 !

Le GP de Pau, c’est des noms qui résonnent, tels le fameux virage de la Gare, le Pont Oscar, le Parc Beaumont, la Statue Foch…

Le Grand Prix de Pau, c’est aussi et surtout avec Monaco et Macao, la seule véritable course en ville !

Nous espérons ne pas avoir à écrire un jour… Le GP de Pau, c’était une merveilleuse épreuve automobile!

François LEROUX

Photos : Nicolas PALUDETTO – Antoine CAMBLOR- Daniel DELIEN