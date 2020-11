LA DERNIÈRE MANCHE DU WR-X, LE SPA WORLD RALLYCROSS OF BENELUX, DÉFINITIVEMENT ANNULÉE.

Comme nous l’avions déjà laisser entrevoir dans notre récent article du 30 octobre dernier (voir lien), la deuxième édition du SPA WORLD RALLYCROSS OF BENELUX, épreuve initialement prévue en mai dernier, puis reportée une première fois à cause de la pandémie du COVID-19, au mois d’octobre dernier, avant d’être à nouveau ajournée aux 21 et 22 novembre prochains, dans le cadre de la manche Belge du mondial WRC, dont la Powerstage devait de dérouler sur la nouvelle piste de Rallycross inaugurée en 2019, tout comme la manche WRC l’épreuve finale du mondial WR-X, vient à son tour, d’être officiellement définitivement annulée!

La situation sanitaire actuelle en Belgique et un peu partout en Europe, a naturellement contraint les organisateurs de prendre cette décision, certes à contre-cœur !

Mais, précisons-le, de commun accord avec le Circuit de Spa-Francorchamps, l’organisateur IMG ainsi que la FIA.

De plus, la majeure partie des épreuves sportives se déroulant sans public à huis-clos ainsi que les restrictions de voyager prises par la majorité des gouvernements, il était plus adéquat de purement et simplement annuler cette épreuve également qui de toute manière, si elle aurait été maintenue mais sans public, aurait ressemblé à …un ‘sachet de frites sans mayonnaise’ !!! Lol …

Nathalie MAILLET, la CEO du Circuit Ardennais, s’est aussitôt exprimée comme suit dès l’annonce de cette annullation :

« Cette décision est liée à une situation exceptionnelle et même si elle attriste toutes les équipes qui ont travaillé dur à la tenue de cette deuxième édition annoncée de surcroît à huis clos, la semaine dernière et ce à la suite de la dégradation de la situation sanitaire, notre priorité est et restera la santé et la sécurité de toutes et de tous. »

A Spa-Francorchamps, on considère en effet que cette décision n’est que partie remise et durant les longs mois d’hiver, on s’activera d’arrache-pied pour proposer une édition plus exceptionnelle encore l’année prochaine probablement en mai, pour autant que la pandémie du COVID-19 soit enfin tombée à court de ‘’pneus qualifs’’ !

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency