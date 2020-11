FERNANDO ALONSO MAIS AUSSI YUKI TSUNODA EN PISTE SUR LE CIRCUIT DE SAKHIR Â BAHREIN

Présent à Imola le week-end dernier dans le stand Renault, l’ancien double Champion du monde de Formule 1? sacré en 2005 et 2006, au volant d’une monoplace Renault, l’Espagnol Fernando Alonso qui a resigné avec l’équipe Française pour effectuer à partir de la saison 2021 son grand retour en Grand Prix, était déjà sur place en, ce début de semaine à Bahreïn !

En effet, ‘ Nando’ était convié à s’installer à nouveau et comme en septembre dernier à Catalunya, derrière le volant d’une F1 Renault sur le circuit de Sakhir.

Ce mercredi, il a effectivement pris la piste pour deux journées de roulage.

Mais outre, Alonso, le jeune espoir Japonais Yuki Tsunoda, était lui aussi de la partie, invité lui par l’écurie AlphaTauri, à faire ses débuts au volant d’une monoplace de la catégorie reine

Pour ce qui le concerne Alonso a poursuivi les préparatifs, entamé on l’a dit, récemment à Montmelo de son retour très attendu en 2021.

Précisons que Fernando comme Tsunoda, ont utilisé des monoplaces de la saison 2018, les plus récents modèles autorisés par la réglementation de la FIA, pour éviter les restrictions de distance maximum.

En parlant de kilomètres, le jeune ‘ rookie’ Tsunoda avait un objectif minimum, celui de couvrir au moins 300 km, ceux nécessaires pour obtenir l’indispensable Super licence, nécessaire pour concourir lors de la 1ére session des essais libres, très probablement à l’occasion du prochain GP d’Abu Dhabi, à Yas Marina et ce, naturellement une fois le Championnat de F2 terminé.

Le Japonais, doublement aidé et soutenu et par Red Bull et par Honda, a donc couvert et parcouru 352 km et il s’est dit vraiment plus qu’enthousiasmé par cette super expérience:

« Oui, c’est franchement un tout autre monde que le pilotage d’une Formule 2 que je pilote cette année, tant pour la puissance que pour ce qui concerne le freinage. Je ne me suis pas inquiété de mes temps, j’ai d’abord pris le temps de bien me mettre à l’aise et je suis content d’avoir parcouru les 300 kilomètres nécessaires. Pour être honnête, cette journée a été très amusante, grâce aussi à un circuit comme Imola qui a rendu tout plus intéressant ».

La Toro Rosso STR13 confiée à Tsunoda, était l’avant-dernière monoplace de l’équipe de Faenza, et mise à jour esthétiquement avec la livrée actuelle des Alpha Tauri 2020.

Le matin, La piste était mouillée et le jeune pilote Japonais a dû débuter son apprentissage avec des pneus pluie Pirelli, situation qui lui donnait évidemment encore plus de difficulté pour d »couvrir cette F1.

Lorsqu’il fut enfin possible de monter les slicks, les références chronométriques ont impressionné le directeur Autrichien de l’équipe Franz Tost :

« Lors de sa dernière session, il a effectué une simulation de course et a été très constant, il est clair qu’il avait tout sous contrôle » .

Pour sa part, Yuki a confié, lui :

« Je me suis beaucoup entraîné physiquement pour être à l’aise aujourd’hui, mais je suis encore un peu fatigué ».

Rien d’étrange à cette déclaration et reconnaissance car même le vétéran Alonso à la veille du test d’aujourd’hui, qui fait suite à son premier roulage de Catalunya, a avoué:

« Mon cou n’est pas encore prêt. J’ai beaucoup travaillé dans mon gymnase, mais rien ne représente comme être dans la voiture. J’ai donc besoin de kilomètres, plus on roule en F1, mieux c’est. »

L’Espagnol avec la RS18 sur ce tracé de Sakhir à Bahreïn a finalement bouclé 93 tours, soit 500 km soit l’équivalent d’un Grand Prix et demi.

John ROWBERG

Photos : RENAULT