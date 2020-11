VOXAN WATTMAN : LA MOTO ÉLECTRIQUE LA PLUS RAPIDE DU MONDE AVEC … 11 RECORDS DU MONDE!

L’ancien multiple Champion du monde de moto en vitesse, l’Italien Max Biaggi et la marque Monégasque de motos électriques Voxan, ont décroché ces 30, 31 octobre et 1er novembre, sur la piste de l’aéroport Français de Déols à Châteauroux dans l’Indre, la bagatelle de … 11 records du monde de vitesse !

Onze records qui célèbrent glorieusement les vingt ans du Groupe Venturi et ce avec notamment la vitesse la plus élevée atteinte au cours de ces trois journées avec 408 km/h !!!

366,94 km/h EN VERSION SEMI-CARÉNÉE

C’est le samedi 31 octobre en matinée que le plus convoité des douze records du monde inscrits au programme a été battu.

Avec 366,94 km/h, Max Biaggi et la Voxan Wattman, ont accroché à leur palmarès, le prestigieux record de vitesse en catégorie ‘moto électrique semi-carénée de plus de 300 kilos’.

Détrônant du coup Ryuji Tsuruta et la Mobitec EV-02A qui avaient atteint eux… 329 km/h.

Conformément au règlement de la FIM (Fédération Internationale Motocycliste), la vitesse de la Voxan Wattman a été mesurée, après un départ lancé, sur 1 mile aller, puis 1 mile retour et ce dans un espace-temps inférieur à deux heures.

Toujours selon les règles de la Fédération Internationale, c’est la moyenne des deux vitesses qui a été retenue.

Pour information, le compteur GPS de la Wattman est monté jusqu’à… 408 km/h en vitesse instantanée… La robe grise de la Voxan, dessinée par Sacha Lakic, a donc dès les débuts des différentes tentatives, affolé les cellules de chronométrage !

Compte tenu de la faible longueur de la piste Berrichonne qui ne mesure que 3,5 km, avoir atteint cette vitesse maximale, a alors décuplé les ambitions des membres de l’équipe Voxan.

De ce fait, lors des prochaines et futures tentatives sur des pistes plus longues, l’équipe Voxan envisage de sérieusement flirter avec les 400 km/h de vitesse moyenne.

VOXAN, Records du monde de vitesse à DÉOLS CHATEAUROUX pour MAX BIAGGI, les 30, 31 Octobre et 1er Novembre 2020

349,38 km/h en version non-carénée

D’ailleurs précisons qu’auparavant, le vendredi 30 octobre, la Voxan Wattman s’est élancée dans une version ‘non-carénée’, également sur une distance de 1 mile, départ lancé. Principe identique : 1 mile aller, puis 1 mile retour et ce toujours dans un espace-temps inférieur à deux heures.

Là aussi, c’est la moyenne des deux vitesses qui a été retenue : 349,38 km/h.

Cela étant, les systèmes embarqués ont révélé que la Wattman, forte de sa puissance de 270 kW (367 chevaux) a atteint 372 km/h en vitesse de pointe.

Cette mesure est également de bonne augure pour les prochaines tentatives car le programme de records de Voxan, courant jusque fin 2022.

NEUF AUTRES RECORDS BATTUS OU ÉTABLIS !

D’autres records mondiaux étaient dans le viseur des équipes de Gildo Pastor. A l’issue de ces trois jours de tentatives, le tableau de chasse est donc au final excellent et le suivant :

– ¼ mile, départ lancé, semi-carénée : 394,45 km/h (pas de précédent record)

– ¼ mile, départ lancé, non-carénée : 357,19 km/h (pas de précédent record)

– 1 km, départ lancé, semi-carénée : 386,35 km/h (précédent record : 329,31 km/h)

– ¼ mile, départ arrêté, non-carénée : 126,20 km/h (pas de précédent record)

– ¼ mile, départ arrêté, semi-carénée : 127,30 km/h (précédent record : 87,16 km/h)

– 1 km, départ arrêté, non-carénée : 185,56 km/h (pas de précédent record)

– 1 km, départ arrêté, semi-carénée : 191,84 km/h (précédent record : 122,48 km/h)

– 1 mile, départ arrêté, non-carénée : 222,82 km/h (pas de précédent record)

– 1 mile, départ arrêté, semi-carénée : 225,01 km/h (pas de précédent record)

PAROLES DE VAINQUEURS

Gildo Pastor, Président de Venturi

« Célébrer les 20 ans de l’aventure électrique du Groupe Venturi me tenait à cœur. Au vu du contexte sanitaire ça n’a pas été facile, mais grâce à la force de travail et à l’état d’esprit de Max et de mes équipes, nous avons relevé le défi. 20 ans après avoir acquis Venturi, je suis heureux que le Groupe puisse revendiquer la création des véhicules les plus rapides sur 2 roues et 4 roues en catégorie électrique (Venturi VBB-3, record FIA 549 km/h), mais aussi sur 4 roues en catégorie pile à combustible (Venturi VBB-2, record FIA 487 km/h). Sur chaque projet, nous avons travaillé à livre ouvert avec de grandes marques afin de partager avec elles notre expertise en matière de technologies innovantes et, ainsi, contribuer à l’amélioration de l’écomobilité. Cette modeste contribution est le reflet de ma volonté d’être parfaitement en accord avec les valeurs de la Principauté du point de vue du développement durable. Je partage donc ces records avec mon pays, Monaco. »

Max Biaggi, pilote de la Voxan Wattman

« Quand Gildo Pastor, le Président du Groupe Venturi, m’a parlé de ce projet, j’étais à la fois très curieux, très motivé et, dans le même temps, un peu dans l’expectative. Ceci dit, dès la fin de la première réunion j’ai très vite senti que, comme Gildo, ses équipes étaient animées d’une foi et d’un déterminisme incroyables. Ils m’ont dit ‘on a frôlé les 600 km/h sur 4 roues, maintenant on veut flirter avec les 400 km/h sur 2 roues, rien ne pourra nous arrêter’ ! Ces records font de moi un homme heureux ! Je suis fier de l’équipe et ravi de ramener ces titres à Monaco ! »

Enfin, Jonathan Kendrick, co-fondateur et président de ROKiT, concluait, lui :

« Chez ROKiT, nous pensons que les véhicules électriques sont l’avenir et nous sommes fiers de nous associer aux motos électriques les plus rapides du monde. Venturi et Voxan sont de véritables innovateurs et c’est passionnant pour ROKiT de faire partie de l’histoire en devenir. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : VOXAN

VOXAN DIGEST…

En 2010, l’emblématique marque de moto Voxan Motors est rachetée par Venturi. A cette occasion, son Président Gildo Pastor Pallanca lui fait prendre le virage de la motorisation électrique.

En 2013, Venturi présente la Voxan Wattman, symbole du renouveau de la marque ainsi que de ses nouvelles orientations techniques et stylistiques.

En 2019, les équipes entament l’élaboration d’une nouvelle version hautes performances de la Wattman destinée aux tentatives de records du monde de vitesse.