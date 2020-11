MX2, MOTOCROS MONDIAL 2020, LE FRANÇAIS TOM VIALLE CHAMPION DU MONDE !

J’écris de temps en temps sur ce championnat qui se déroule de façon folle, à savoir trois GP chaque semaine.

Les lecteurs qui m’ont suivi sur ces comptes rendus de motocross savaient que depuis un bout de temps, Tom Vialle tenait le bon bout.

Bien sûr la moindre chute et elles sont violentes en Motocross, pouvait remettre tout ça en cause et bien c’est fini, lors de la première manche disputée ce matin en Italie (il ya un GP le dimanche, au antre le mercredi, un troisième le dimanche suivant) Tom Vialle a gagné et la course et le titre.

Il a 20 ans, il est arrivé il y a deux ans en mondial de motocross un peu à la surprise générale, mais en décrochant le pompon dès sa deuxième année en mondial, il a vraiment prouvé qu’il est un jeune talent extrême et que KTM a eu raison de croire en lui.

Un autre Français Maxime Renaux, qui roule Yamaha, est troisième au général pour le moment mais il n’a pas assez de points d’avance pour monter sur le podium mondial en même temps que Tom, mais il a superbement roulé !

A signaler que dès la première course de MXGP, l’autre catégorie, le Slovène Tim Gajser est aussi devenu champion du monde.

Le Français Febvre a terminé troisième de ce GP (il est quatrième au général) et Paulin est huit (et sixième au général).

Il reste une manche dimanche toujours sur le même circuit et la saison sera (enfin !) terminée.

Jean Louis BERNARDELLI

