LES ‘AUTOMOBILE AWARDS by MOTUL’ : DÉJÀ UN ÉNORME SUCCÈS AVANT MÊME L’ÉPILOGUE…

Si l’on est en droit de supposer que la remise des prix des AUTOMOBILE AWARDS ne pourra se tenir “normalement“, le 7 décembre prochain, dans les salons de l’hôtel George V à Paris, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, le succès de cette nouvelle édition, lui, ne fait plus aucun doute.

Jamais l’événement n’aura attiré autant de participants, de partenaires et de médias, alors que la pandémie, qui met à mal notre économie, ne laissait augurer rien de bon en cette curieuse année 2020.

Si les AUTOMOBILE AWARDS plaisent tant, c’est à l’évidence parce qu’ils répondent à un besoin, celui de récompenser l’innovation, et qu’ils traduisent l’intérêt porté par la plupart d’entre nous à un secteur en perpétuelle évolution, qui concilie, depuis toujours, des notions aussi contradictoires que la raison et la passion, le plaisir et la sécurité, le respect de l’environnement et la quête de performances.

LE PLEIN DE VOIX POUR LA VOITURE DE L’ANNÉE

Appelé à élire ‘LA’ Voiture de l’Année 2020, sur le site motul.com, le public a donc largement répondu. Clos samedi 31 octobre, le scrutin a réuni 245.000 votants, témoignant de l’attachement de tous les amateurs d’automobile à l’événement.

Onze candidates se sont disputées ce Grand Prix, et la lauréate sera officiellement dévoilée le 7 décembre, au moment de la remise de l’ensemble des prix.

Un indice ?

Deux modèles à vocation totalement opposée se sont affrontés, jusqu’au bout, pour la victoire finale…

UN NOMBRE DE PARTICIPANTS RECORD

Si l’on juge la valeur d’un prix à l’aune de l’adversité, ceux qui seront décernés, cette année, vont valoir cher. En 2020, les AUTOMOBILE AWARDS battent leur record de participants. 39 marques au total (30 constructeurs, 4 équipementiers et 5 manufacturiers) vont se partager une cinquantaine de trophées.

Jamais l’univers automobile n’avait réuni autant de protagonistes autour d’un même événement, Salons exceptés.

Appréciez plutôt le plateau : Aston Martin, Audi, BMW, Citroën, CUPRA, Dacia, Delage, DS, FIAT, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volkswagen et Volvo, côté constructeurs… NAWA, Novares, Valeo et ZF, côté équipementiers… Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian et Pirelli pour les manufacturiers.

DES PARTENAIRES TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Les AUTOMOBILE AWARDS s’associent, cette année, à une dizaine de partenaires, séduits par la notoriété grandissante de l’événement.

Tandis que Motul, l’expert en lubrifiant haut de gamme, et Air Liquide, le principal promoteur de l’hydrogène, ont reconduit leur association, les AUTOMOBILE AWARDS, peuvent désormais compter sur le soutien de Club Identicar, un dynamique leader de l’assurance automobile complémentaire, et 1001 Pneus, le distributeur de pneumatiques le plus en vue du moment. L’Agence Sergeant Paper spécialisée en communication automobile, l’association Wave, prônant la présence des femmes dans l’automobile, et Mobility Makers, la première communauté dédiée aux transports, complètent le dispositif, aux côtés de Sud Radio, la station la plus automobile du PAF.

LES PRIX DES AUTOMOBILE AWARDS 2020-21

– Les Prix Constructeurs

– Concept Car (Prix PlayStation)

– Connected Car

– Design

– Good Deal (Prix Motul)

– Green Car

-Secure Car

– Supercar

– Le SUV de l’Année

– L’Utilitaire de l’Année

LE GRAND PRIX (DÉCERNÉ PAR LE PUBLIC ET LE JURY)

– Les Prix Équipementiers

– L’Innovation Techno

– L’Innovation Green (Prix Air Liquide)

– Le Prix de la Sécurité

– Le Pneu de l’Année

– L’Equipement de l’Année

LE PRIX SPÉCIAL DU JURY

Il s’adresse aux constructeurs comme aux équipementiers et récompense le partenariat le plus pertinent, le plus original ou le plus exclusif avec une autre marque, tous secteurs confondus.

LES TROIS NOUVEAUTÉS DE CETTE 3ÈME ÉDITION

– La Pub de l’Année, décernée par un collège de journalistes spécialisés

– La Marque de l’Année, désignée par les DG des marques participantes

– La Startup Mobilité de l’Année, élue durant la soirée de gala

CONSTRUCTEURS INSCRITS

Aston Martin, Audi, BMW, Citroën, CUPRA, Dacia, Delage, DS, FIAT, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

ÉQUIPEMENTIERS INSCRITS

Dunlop, Goodyear, Michelin, Novares, Pirelli, Valeo, ZF, Nokian, NAWA

A PROPOS DE LR66

Société d’organisation d’événements et de production de contenus éditoriaux, dans le secteur automobile principalement, LR66 a été créée en avril 2018 par Lionel Robert. Journaliste automobile depuis 30 ans, il a notamment collaboré à l’émission Turbo sur M6 et aux revues Auto-Moto, Automobiles Classiques et Driven dont il fut rédacteur en chef ou directeur de la rédaction.

Et, il rédige chaque semaine depuis maintennt … VINGT-DEUX ans, la rubrique automobile du très réputé et sélect magazine Paris Match.

Gilles GAIGNAULT

Photos : AUTOMOBILEV AWARDS