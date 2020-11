RETOUR DU RALLYE SILK WAY EN MONGOLIE EN JUILLET 2021

La 11ème édition du SILK WAY RALLY (du 1er au 11 juillet 2021) proposera un parcours inédit avec 3 pays traversés et un retour en Mongolie.

A retenir :

– Date du rallye : du 1er au 11 juillet 2021 / cérémonie de podium le 1er juillet en soirée

– Vérifications administratives techniques : le 30 juin et 1er juillet

– 10 étapes – environ 5000 kilomètres

– Retour de la Mongolie dans le parcours 2021 et traversée de l’Altaï russe et mongol. Arrivée en Chine et traversée du désert de Gobi

– Omsk (Sibérie/Russie) – Khovd (Mongolie) – Urumqi (Chine

SILK WAY RALLY 2021 : Russie Mongolie Chine, 10 étapes, cap sur l’Altaï.

Le départ sera donné depuis Omsk (Russie, Sibérie) le 1er juillet 2021.

Le rallye emmènera les concurrents à travers les paysages du sud-ouest de la Sibérie puis dans une traversée d’ouest en est de l’Altaï russe et mongol, avant un final chinois dans le désert de Gobi et une arrivée à Urumqi le 11 juillet après 5000 kilomètres parcourus dont environ la moitié en secteurs sélectifs.

CE QU’ILS EN PENSENT



Vladimir Chagin, le Directeur du Rallye

« Les évènements des derniers mois ont profondément bouleversé le monde, celui du sport et des courses automobiles en particulier. Néanmoins, l’équipe du Silk Way Rally est restée mobilisée tout au long de cette année difficile et a continué de s’investir afin d’être prête pour l’édition à venir.

En juillet prochain, les concurrents du Silk Way Rally découvriront des régions complètement nouvelles sur un parcours qui n’a jamais été emprunté jusqu’à présent : le sud-ouest de la Sibérie, la région de l’Altaï avec sa nature intacte et ses paysages à couper le souffle, la Mongolie à nouveau mais dans une zone différente de celle de l’édition précédente, et bien sûr le désert de Gobi – une partie indispensable du Silk Way Rally attendue par chaque pilote. »

Frédéric Lequien (Directeur adjoint du Silk Way Rally) :

« Dans ce contexte si particulier, tout doit être fait pour faciliter l’organisation et l’accueil des participants. Nous allons proposer des solutions de transports clefs en mains, des tarifs adaptés et contenir le rallye en 10 étapes.

L’une de nos priorités sera aussi de maintenir l’excellent niveau de diffusion des images du rallye (70 chaines).

Le tracé 2021 est superbe et unique, le Silk Way sera le seul rallye raid de la saison à traverser 3 pays… Liberté , voyage, grands espaces, découverte et aventure sont les maitres mots de la prochaine édition. »



Luc Alphand (Conseiller sportif et relations concurrents)

« Ce que nous avons découvert pendant les reconnaissances est fantastique, c’est du bonheur à l’état pur ! des paysages à couper le souffle ! un sentiment de liberté totale …

Les pistes sont vraiment faites pour le rallye-raid, un plaisir pour les pilotes et navigateurs. Après Irkoutsk et le lac Baïkal en 2019, les pilotes découvriront une autre région de Sibérie avant de traverser l’Altaï russe et mongol, route vers le désert de Gobi. Ce sont des régions toutes nouvelles pour nous, il y a cette excitation si particulière quand on découvre quelque chose de nouveau, on a envie de le partager

A PROPOS DE CE RALLYE SILK WAY

Le SILK WAY RALLY, dont la première édition relia la Russie au Turkménistan en 2009, fêtera son 11ème anniversaire en 2021, et traversera les principales régions et pays de l’ancienne ‘Route de la Soie’ au cœur de l’Asie centrale.

Convoité par les plus grandes écuries et les champions les plus titrés de la discipline, mais également par de nombreux équipages amateurs, le SILK WAY RALLY affiche un palmarès sportif impressionnant : CARLOS SAINZ, CYRIL DESPRES , YAZEED AL RAJHI ou encore NASSER AL ATTIYAH réalisant un unique grand chelem dans l’histoire des rallyes en remportant l’ensemble des 9 étapes de l’édition 2019.

En catégorie camion, c’est l’incontournable équipe KAMAZ MASTER avec DMITRY SOTNIKOV, EDUARD NIKOLAEV, AYRAT MARDEEV, ANTON SHIBALOV, ANDREY KARGINOV et FIRDAUS KABIROV qui se sont partagés la victoire depuis 2009, suprématie uniquement contrariée en 2011 par l’équipe TATRA et son pilote ALES LOPRAIS.

En 2019, SAM SUNDERLAND (KTM) fut le premier pilote moto à graver son nom au palmarès du SILK WAY RALLY, remportant par la même occasion la deuxième manche du Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout-terrain

Gilles GAIGNAULT

Photos : SILK WAY