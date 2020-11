MOTOGP 2020 : MARQUEZ NE ROULERA PAS A VALENCE 1

Cela s’appelle le GP d’Europe puisqu’il y en a deux sur le même circuit, le suivant s’appellera le GP de la communauté de Valence.

Le (tout petit) monde du MotoGP s’attendait à une annonce forte de Honda ce mardi, pour une fois que l’on fait les choses dans les règles et pas via les réseaux sociaux pièges à fakes, la montagne a accouché d’une souris !

Donc le communiqué annoncé et attendu nous informe que Bradl courra le GP d’Europe, et donc que Marc Marc Marquez ne sera encore pas sur la grille, dommage, on s’en pourléchait les babines nous de voir Marquez rouler les GP de fin d’année.

Enfin, il en restera deux, on verra bien, il semble que le véto soit venu des médecins.

Et chez les médecins, on sait quand on rentre mais on ne sait pas quand on sort…

Clin d’œil du destin, c’est à Valence qu’en 2011, Bradl a été consacré champion du monde en Moto2 alors que Marc Marquez, son adversaire qui l’avait pulvérisé au général de début de saison, ne courait plus depuis un paquet de GP parce que blessé à l’œil…

Ce sera la 9ème fois que Bradl roule à la place de Marquez, cas intéressant, il a donc roulé un GP de moins que les autres pilotes mais quand même, 12 points au total c’est bien peu.

On comprend que Honda se soit intéressé à Dovizioso !

Enfin, ce qui est sûr c’est qu’il n’apportera pas la victoire que Honda voudrait tant au moins une fois cette année…

Nakagami ? Alex Marquez ? Ben oui mais il ya aussi une bagarre devant pour le titre et c’est évidemment ce que l’on regardera le plus.

Jean Louis BERNARDELLI