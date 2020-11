MICHEL HOMMELL FAIT LE POINT SUR LE MANOIR DE L’AUTOMOBILE DE LOHEAC

Suite aux innombrables inquiétudes après les annonces des difficultés rencontrées actuellement par son groupe de presse, Michel Hommell, le brillant éditeur Numéro 1 de la presse automobile en France prend la parole et fait le point sur la situation de son groupe de presse et du Manoir de l’Automobile, sublime et merveilleux Musee de Lohéac en Bretagne

Gilles GAIGNAULT

Photos : Emmanuel LEROUX et AUTONEWSINFO

Suite aux dernières décisions gouvernementales, le Manoir de l’Automobile de Lohéac est fermé jusqu’à nouvel ordre comme l’ensemble des activités loisirs du village. Le Musée et les circuits rouvriront dès que les conditions sanitaires le permettront. Depuis plusieurs mois, la Société du Manoir de l’Automobile traverse une crise importante. Elle s’est placée sous procédure de sauvegarde et met tout en œuvre pour en sortir le mieux possible. Sa survie n’est donc pas remise en cause, c’est essentiel pour le village de Lohéac.

L’activité presse exploitée par la Société Française d’Edition et de Presse (SFEP) est indépendante des activités de la Société du Manoir de l’Automobile. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 27 novembre inclus. Nous espérons que les titres non encore cédés (Echappement, Gazoline, Nitro, 2CV, 4L, AMC, Automodélisme, SuperVW, Speedster, Combi) puissent être repris dans le cadre de cette liquidation par un nouvel éditeur ou des passionnés attachés à ces titres. Dans cette attente, les magazines continuent à paraître.

Michel et Axelle HOMMELL

Lohéac 35