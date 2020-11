VICTOIRE ET DOUBLÉ DES ACURA PENSKE EN IMSA, A LAGUNA SECA

Victoire attendue des Acura Penske mais succès surprise sur le fil pour l’un des deux équipages, celui que forme L’Américain Ricky Taylor et le Brésilien Helio Castroneves, finalement victorieux et qui l’emportent dans cette avant-dernière manche du Championnat d’endurance US de l’IMSA 2020 !

Sur le tracé Californien de Laguna Seca, près de Monterey, ce sont en effet eux qui triomphent et récupèrent du coup le leadership au classement général provisoire du Championnat et ce grâce à des instructions du staff, assurant un jeu d’équipe pour le titre… contraignant et obligeant l’autre duo, alors en tête, la paire Dane Cameron-Juan Pablo Montoya de céder le commandement à Taylor, mieux positionné au Championnat !

Du coup Dane Cameron respectant les consignes d’équipe, au volant en fin de course, ralentissait pour laisser passer Taylor…

Et c’est le Brésilien Felipe Nasr qu’épaule son compatriote Pipo Derani avec la Cadillac Dpi d’Action Express-Whelen qui décroche la troisième place.

Plus loin aux quatrième et cinquième place, on pointe les deux Mazda Multimatic avec dans l’ordre, Bomarito-Tincknell devant Jarvis-Nunez.

Derriére, les anciens leaders du classement provisoire, Renger Van Der Zande et Ryan Briscoe ont perdu beaucou de temps à cause de problèmes électriques, et ne se classent qu’à une birn modeste sixième place, pedant la tete du classement vznt l’ultuime rendez-vous de Sebring la Cadillac de l’équipe Wayne Taylor se retrouvant désormais à deux points de l’Acura Penske de Ricky Taylor et d’Helio Castroneves !

EN GTLM, SUCCÈS PORSCHE ET TITRE POUR CORVETTE !

La longue domination de l’équipe Corvette lors des dernières manches en GTLM, a été interrompu ce dimanche à Laguna Seca avec le succès de l’une des deux Porsche, celle d’Earl Bamber et de Laurens Vanthoor.

La 911 du duo « Bamthoor » comme on le surnomme en IMSA, s’est emparé de la tête des la première série des arrêts. La deuxième place revient aux pilotes GM Corvette, Antonio Garcia et Jordan Taylor qui s’offrent eux le titre GTLM 2020 puisque leurs partenaires de l’autre Corvette, le duo Gavin-Milner a été disqualifié pour une irrégularité du diffuseur…

L’ACURA NSX BRILLE EN GTD

Dans la catégorie GT Daytona, c’est l’une des Acura NSX, celle de Matt McMurray et de Mario Farnbacher qui passe victorieusement sous le damier.

Mauvaise course pour la Lexus, à tel point qu’Aaron Telitz a également perdu la deuxième place au profit de Hardwick-Long sur la Porsche Wright.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COURSE DE LAGUNA SECA EN IMSA

1 – Castroneves/Taylor (Acura DPi) Penske – 119 tours

2 – Montoya/Cameron (Acura DPi) Penske, à 0”487

3 – Nasr/Derani (Cadillac DPi) Action Express, à 1”498

4 – Bomarito/Tincknell (Mazda DPi) Mazda, à 3”344

5 – Jarvis/Nunez (Mazda DPi) Mazda, à 4”095

6 – van der Zande/Briscoe (Cadillac DPi) Wayne Taylor , à 22”411

7 – Vautier/Bourdais (Cadillac DPi) JDC Miller, à 1 tour

8 – Simpson/Leist (Cadillac DPi) JDC Miller, à 3 tours

9 – Bamber/Vanthoor (Porsche 911 RSR – 19) Porsche, à 6 tours (1er GTLM)

10 – Garcia/Taylor (Chevrolet Corvette C8.R) GM Corvette à 6 tours

11 – Tandy/Makowiecki (Porsche 911 RSR – 19) Porsche, à 7 tours

12 – Krohn/Edwards (BMW M8 GTE) Rahal RLL, à 7 tours

13 – Spengler/De Phillippi (BMW M8 GTE) Rahal RLL, à 7 tours

14 – Farnbacher/McMurry (Acura NSX GT3) Michael Shank, à 11 tours (1er GTD)

15 – Auberlen/Foley (BMW M6 GT3) Turner, à 11 tours

16 – Parente/Goikhberg (Acura NSX GT3) Michael Shank, à 11 tours

17 – James/De Angelis (Aston Martin Vantage GT3) HOR, à 11 tours

18 – Potter/Lally (Lamborghini Huracan GT3) GRT, à 11 tours

19 – Hardwick/Long (Porsche 911 GT3R) Wright, à 11 tours

20 – MacNeil/Balzan (Ferrari 488 GT3) Scuderia Corsa, à 11 tours

21 – Montecalvo/Bell (Lexus RC F GT3) AIM, à 12 tours

22 – Robinson/Aschenbach (Mercedes-AMG GT3) Riley, à 12 tours

23 – Ferriol/Pumpelly (Audi R8 LMS GT3) Hardpoint, à 12 tours

24 – Telitz/Hawksworth (Lexus RC F GT3) AIM, à 12 tours

25 – Bechtolsheimer/Miller (Acura NSX GT3) Gradient, à 13 tours

26 – Kingsley/Holton (McLaren 720S GT3) Compass, à 36 tours

27 – Kelly/Trummer (ORECA LMP2 07) PR1, à 52 tours

DISQUALIFIÉ

Gavin/Milner (Chevrolet Corvette C8.R) -Corvette