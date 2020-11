MOTOGP 2020 : LORENZO POURRAIT REMPLACER ROSSI A VALENCE

C’est que Rossi a attrapé le Covid et on a vu qu’il avait raté deux GP en Aragon à cause de cette saloperie.

Or, normalement, un pilote blessé ou empêché doit être remplacé lors de son deuxième week end d’absence.

Cette règle est là est simple mais officiellement elle exige la nomination d’un remplaçant dans les dix jours qui suivent la déclaration d’empêchement.

Or, Rossi a été déclaré malade le vendredi d’Aragon 1, le dixième jour tombait le lendemain d’Aragon 2 !

Donc Rossi n’a pas été remplacé durant ces deux GP, je dis souvent, que l’on soit dans le MotoGP ou le rallye raid dans le désert que le premier boulot d’un team manager est d’abord de lire de façon très consciencieuse le règlement et d’en noter les limites !

Mais cette semaine, avant le GP d’Aragon, les pilotes vont repasser les tests sanitaires très stricts du MotoGP, beaucoup d’entre eux admettent très mal dormir la veille de ce test et il se pourrait que Rossi ne les passe pas, la durée de traitement du Covid varie selon l’âge des individus et Rossi n‘est plus tout jeune.

Dans ce cas c’est Lorenzo qui roulerait à sa place!

Car, même si Yamaha ne veut plus de Lorenzo en 2021, il ira probablement chez Aprilia, il est toujours pilote d’essai de la marque bleue jusqu’à la fin de l’année.

Cela dit problème, Lorenzo n’a pas roulé une seule fois (sur une moto de série pour ne pas perdre la forme par exemple, chose que Zarco a fait comme un dingue sur sa Panigale en attendant les GP) !

Qui plus est, la seule fois où Lorenzo a roulé sur la M1, la moto de GP, c’était à Portimao pour les pré-tests, les pilotes pouvaient ainsi découvrir ce nouveau circuit au calendrier du MotoGP le 22 novembre, il y avait deux jours de roulage, un pour les pilotes titulaires, un pour les pilotes d’essai.

Et Lorenzo a fait le dernier chrono de la séance des pilotes d’essai…

On comprend donc que Yamaha n’ait pas envie de le voir rouler, cela dit Rossi passera sans doute le test sans problème, c’est à souhaiter car même pour ceux qui ont envie de revoir rouler Lorenzo en GP, le voir fond de grille est humiliant !

Jean Louis BERNARDELLI